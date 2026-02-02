"Россия продолжает убивать". Сибига жестко отреагировал на скандальное предложение президента ФИФА

Россия продолжает убивать мирных граждан Украины и не хочет прекращать войну. В таких обстоятельствах не может быть и речи о возвращении российских команд в международный футбол, подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига жестко отреагировал на предложение президента ФИФА вернуть в чемпионаты российские команды

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол — Россия их убила. И она продолжает убивать еще больше, пока нравственные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну.

По убеждению главы МИД, "будущие поколения сочтут это позором вроде Олимпиады 1936 года".

Украинская ассоциация футбола в своем заявлении призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война РФ против Украины:

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии столкновения. Поделиться

Кроме того, отмечается, что из-за постоянных обстрелов населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований.

Ранее президент ФИФА Инфантино выступил за возвращение российских команд, потому что, по его мнению, санкции против российских футболистов "принесли еще большее разочарование и ненависти".