Президент ФИФА Инфантино сделал скандальное заявление о возвращении российских команд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, по крайней мере на молодежном уровне, отметив бесполезность такого запрета.
Главные тезисы
- Президент ФИФА Инфантино выразил желание снять запрет на участие российских команд в футбольных турнирах, начиная с молодежного уровня.
- Он считает, что бан лишь привел к увеличению разочарования и ненависти, и возвращение российских команд положительно повлияет на развитие футбола в стране.
Инфантино хочет вернуть российские команды в европейские футбольные турниры
Глава ФИФА выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного вторжения РФ в Украину.
Накануне ФИФА объявила о создании серии турниров для юношей и девушек до 15 лет, которые будут проходить в формате фестивалей. На этих турнирах смогут играть представители России, поскольку РФС не исключали из ФИФА.
