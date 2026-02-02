Президент ФИФА Инфантино сделал скандальное заявление о возвращении российских команд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, по крайней мере на молодежном уровне, отметив бесполезность такого запрета.

Инфантино хочет вернуть российские команды в европейские футбольные турниры

Рассмотрит ли ФИФА возможность снятия запрета на участие команд из России? Мы должны это сделать. Безусловно. По крайней мере, на молодежном уровне. Потому что запрет ничего не дал, он только породил больше разочарования и ненависти, — сказал он. Поделиться

Глава ФИФА выразил уверенность в том, что "возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу".

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного вторжения РФ в Украину.

Накануне ФИФА объявила о создании серии турниров для юношей и девушек до 15 лет, которые будут проходить в формате фестивалей. На этих турнирах смогут играть представители России, поскольку РФС не исключали из ФИФА.