Президент ФІФА Інфантіно зробив скандальну заяву щодо повернення російських команд

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно заявив, що організація зобов'язана розглянути питання зняття бана з російських команд, принаймні на молодіжному рівні, наголосивши на марності такої заборони.
Головні тези:
- Президент ФІФА Інфантіно висловив бажання розглянути питання повернення російських команд у футбольні турніри, починаючи з молодіжного рівня.
- Інфантіно підкреслив, що заборона на участь російських команд лише спричинила більше розчарування та ненависті.
Інфантіно хоче повернути російські команди у європейські футбольні турніри
Глава ФІФА висловив упевненість у тому, що "можливість для дівчаток та хлопчиків із Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь".
У лютому 2022 року ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях на невизначений термін через воєнне вторгнення РФ в Україну.
Напередодні ФІФА оголосила про створення серії турнірів для юнаків та дівчат до 15 років, які відбуватимуть у форматі фестивалів. На цих турнірах зможуть грати й представники Росії, оскільки РФС не виключали з ФІФА.
