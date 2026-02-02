Президент ФІФА Інфантіно зробив скандальну заяву щодо повернення російських команд

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно заявив, що організація зобов'язана розглянути питання зняття бана з російських команд, принаймні на молодіжному рівні, наголосивши на марності такої заборони.

Інфантіно хоче повернути російські команди у європейські футбольні турніри

Чи розгляне ФІФА можливість зняття заборони на участь команд із Росії? Ми зобов'язані це зробити. Безумовно. Принаймні на молодіжному рівні. Тому що заборона нічого не дала, вона тільки породила більше розчарування та ненависті, – сказав він. Поширити

Глава ФІФА висловив упевненість у тому, що "можливість для дівчаток та хлопчиків із Росії грати у футбол в інших частинах Європи пішла б на користь".

У лютому 2022 року ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули російські збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях на невизначений термін через воєнне вторгнення РФ в Україну.

Напередодні ФІФА оголосила про створення серії турнірів для юнаків та дівчат до 15 років, які відбуватимуть у форматі фестивалів. На цих турнірах зможуть грати й представники Росії, оскільки РФС не виключали з ФІФА.