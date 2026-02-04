Війна РФ проти України стала провалом для Путіна — Сибіга

Росія у війні проти України зазнає краху як на полі бою, так і в економічному секторі. Протягом 2025 року агресор зазнав колосальних втрат, а темпи окупації територій залишаються мізерними.

Сибіга навів аргументи провалу Росії у війні проти України

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

Очільник МЗС зазначив, що у 2025 році Росія втратила 480 тис солдатів (убитими і пораненими). За таку ціну Москві вдалося окупувати тільки додаткові 0,7% території України. Поширити

Тенденція до уповільнення просування росіян посилилася в січні 2026 року. Попри щоденні втрати понад 1000 осіб, за місяць окупанти змогли захопити лише 0,04% територій — це найнижчий показник за останні 9 місяців.

При цьому в Донецькій області за два останні роки (з січня 2024-го) РФ окупувала додатково 21% регіону ціною сотень тисяч життів. Ця територія менша, ніж площа Донецької області, яку контролює Україна.

Russia is not winning its war against Ukraine. In fact, this war is a failure for Moscow.



In 2025, Russia lost 480,000 soldiers injured and killed while occupying an additional 0.7% of Ukrainian territory.



In January 2026, despite losing over a 1,000 soldiers per day on… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 4, 2026

Паралельно з військовими невдачами російська економіка демонструє ознаки деградації.

Як звернув увагу Сибіга, дефіцит регіональних бюджетів РФ у 2025 році сягнув рекордних 21 млрд доларів, що у вісім разів перевищує показник 2023 року. Поширити

Також Москва не може зупинити падіння виробництва у 12 ключових галузях. У 2025 році закрилося на 15% більше підприємств, ще 10% — на межі банкрутства.

За словами глави МЗС України, через неадекватне планування і санкції російський бюджет цього року може втратити щонайменше 25 млрд доларів доходів від нафти.

Сибіга наголосив, що Україна, своєю чергою, посилює удари по військових об'єктах на території РФ. У 2025 році було зафіксовано 719 таких атак, які завдали Росії збитків на 15 млрд доларів.

Війна повертається туди, звідки вона почалася — до Росії. І це справедливо... Що швидше Путін втратить ілюзії з приводу своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, то швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

При цьому міністр звернув увагу, що для прискорення завершення війни критично важливим залишається посилення санкційного тиску, зокрема, на "тіньовий флот" РФ та енергетику, а також збільшення оборонної підтримки України.