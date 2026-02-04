Война РФ против Украины стала провалом для Путина — Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

Война РФ против Украины стала провалом для Путина — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
Read in English
Читати українською

Россия в войне против Украины терпит крах как на поле боя, так и в экономическом секторе. В течение 2025 года агрессор понес колоссальные потери, а темпы оккупации территорий остаются мизерными.

Главные тезисы

  • Россия ведет войну против Украины, столкнулась с колоссальными потерями и мизерным успехом в оккупации территорий.
  • Экономическая ситуация в России ухудшается: дефицит бюджета, снижение производства и рост банкротств в ключевых отраслях.

Сибига привел аргументы провала России в войне против Украины

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Глава МИД отметил, что в 2025 году Россия потеряла 480 тыс. солдат (убитыми и ранеными). По такой цене Москве удалось оккупировать только дополнительные 0,7% территории Украины.

Тенденция к замедлению продвижения россиян усилилась в январе 2026 года. Несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, за месяц оккупанты смогли захватить только 0,04% территорий — это самый низкий показатель за последние 9 месяцев.

При этом в Донецкой области за два последних года (с января 2024 года) РФ оккупировала дополнительно 21% региона ценой сотен тысяч жизней. Эта территория меньше площади Донецкой области, которую контролирует Украина.

Параллельно с военными неудачами российская экономика показывает признаки деградации.

Как обратил внимание Сибига, дефицит региональных бюджетов РФ в 2025 году достиг рекордных 21 млрд долларов, что в восемь раз превышает показатель 2023 года.

Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. В 2025 году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% — на грани банкротства.

По словам главы МИД Украины, из-за неадекватного планирования и санкций российский бюджет в этом году может потерять по меньшей мере 25 млрд долларов доходов от нефти.

Сибига подчеркнул, что Украина, в свою очередь, усиливает удары по военным объектам на территории РФ. В 2025 году было зафиксировано 719 таких атак, нанесших России ущерб на 15 млрд долларов.

Война возвращается туда, откуда она началась в Россию. И это справедливо... Чем быстрее Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

При этом министр обратил внимание, что для ускорения завершения войны критически важным остается усиление санкционного давления, в частности на "теневой флот" РФ и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет — Сибига жестко отреагировал
Андрей Сибига
Сибига
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский готов обсудить с Путиным вопросы территорий и ЗАЭС — Сибига
МИД Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Россия продолжает убивать". Сибига жестко отреагировал на скандальное предложение президента ФИФА
МИД Украины
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?