Война РФ против Украины стала провалом для Путина — Сибига

Россия в войне против Украины терпит крах как на поле боя, так и в экономическом секторе. В течение 2025 года агрессор понес колоссальные потери, а темпы оккупации территорий остаются мизерными.
Главные тезисы
- Россия ведет войну против Украины, столкнулась с колоссальными потерями и мизерным успехом в оккупации территорий.
- Экономическая ситуация в России ухудшается: дефицит бюджета, снижение производства и рост банкротств в ключевых отраслях.
Сибига привел аргументы провала России в войне против Украины
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.
Тенденция к замедлению продвижения россиян усилилась в январе 2026 года. Несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, за месяц оккупанты смогли захватить только 0,04% территорий — это самый низкий показатель за последние 9 месяцев.
При этом в Донецкой области за два последних года (с января 2024 года) РФ оккупировала дополнительно 21% региона ценой сотен тысяч жизней. Эта территория меньше площади Донецкой области, которую контролирует Украина.
Russia is not winning its war against Ukraine. In fact, this war is a failure for Moscow.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 4, 2026
In 2025, Russia lost 480,000 soldiers injured and killed while occupying an additional 0.7% of Ukrainian territory.
In January 2026, despite losing over a 1,000 soldiers per day on…
Параллельно с военными неудачами российская экономика показывает признаки деградации.
Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. В 2025 году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% — на грани банкротства.
По словам главы МИД Украины, из-за неадекватного планирования и санкций российский бюджет в этом году может потерять по меньшей мере 25 млрд долларов доходов от нефти.
Сибига подчеркнул, что Украина, в свою очередь, усиливает удары по военным объектам на территории РФ. В 2025 году было зафиксировано 719 таких атак, нанесших России ущерб на 15 млрд долларов.
При этом министр обратил внимание, что для ускорения завершения войны критически важным остается усиление санкционного давления, в частности на "теневой флот" РФ и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.
