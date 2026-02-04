Война РФ против Украины стала провалом для Путина — Сибига

Россия в войне против Украины терпит крах как на поле боя, так и в экономическом секторе. В течение 2025 года агрессор понес колоссальные потери, а темпы оккупации территорий остаются мизерными.

Сибига привел аргументы провала России в войне против Украины

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Глава МИД отметил, что в 2025 году Россия потеряла 480 тыс. солдат (убитыми и ранеными). По такой цене Москве удалось оккупировать только дополнительные 0,7% территории Украины. Поделиться

Тенденция к замедлению продвижения россиян усилилась в январе 2026 года. Несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, за месяц оккупанты смогли захватить только 0,04% территорий — это самый низкий показатель за последние 9 месяцев.

При этом в Донецкой области за два последних года (с января 2024 года) РФ оккупировала дополнительно 21% региона ценой сотен тысяч жизней. Эта территория меньше площади Донецкой области, которую контролирует Украина.

Russia is not winning its war against Ukraine. In fact, this war is a failure for Moscow.



In 2025, Russia lost 480,000 soldiers injured and killed while occupying an additional 0.7% of Ukrainian territory.



In January 2026, despite losing over a 1,000 soldiers per day on… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 4, 2026

Параллельно с военными неудачами российская экономика показывает признаки деградации.

Как обратил внимание Сибига, дефицит региональных бюджетов РФ в 2025 году достиг рекордных 21 млрд долларов, что в восемь раз превышает показатель 2023 года. Поделиться

Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. В 2025 году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% — на грани банкротства.

По словам главы МИД Украины, из-за неадекватного планирования и санкций российский бюджет в этом году может потерять по меньшей мере 25 млрд долларов доходов от нефти.

Сибига подчеркнул, что Украина, в свою очередь, усиливает удары по военным объектам на территории РФ. В 2025 году было зафиксировано 719 таких атак, нанесших России ущерб на 15 млрд долларов.

Война возвращается туда, откуда она началась в Россию. И это справедливо... Чем быстрее Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

При этом министр обратил внимание, что для ускорения завершения войны критически важным остается усиление санкционного давления, в частности на "теневой флот" РФ и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.