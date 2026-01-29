Зеленский готов обсудить с Путиным вопросы территорий и ЗАЭС — Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский готов обсудить с Путиным вопросы территорий и ЗАЭС — Сибига

МИД Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы, в частности относительно территорий и ЗАЭС. Однако непохоже, что в Кремле заинтересованы в этой встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Зеленский выразил готовность провести встречу с Путиным для обсуждения важнейших вопросов, включая территории и ЗАЭС.
  • Украина активно взаимодействует с США в рамках мирных усилий и стремится к дальнейшим переговорам в трехстороннем формате.

Зеленский готов к переговорам с Путиным — Сибига

В частности, в контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных усилий, получивших новый импульс прошлой осенью.

Как сообщил глава МИД, сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате в ближайшее время.

Как я уже говорил, Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы. В частности, что касается территорий и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на этот тезис в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Также Сибига отметил, что в современной геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп способны принудить Москву к прекращению войны.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления, России не удалось достичь ни одного прорыва на поле боя, а потери оккупанта продолжают расти. Целью Украины является достижение уровня 50 тысяч российских потерь в месяц. В частности, по словам Сибиги, когда россияне будут терять больше, чем способны набирать, это заставит Путина и его режим пересмотреть свои планы.

Также Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится добиться паритета в вооружении и возможностях на линии фронта.

