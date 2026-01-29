Зеленский готов обсудить с Путиным вопросы территорий и ЗАЭС — Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы, в частности относительно территорий и ЗАЭС. Однако непохоже, что в Кремле заинтересованы в этой встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Европейского Союза.
Главные тезисы
- Зеленский выразил готовность провести встречу с Путиным для обсуждения важнейших вопросов, включая территории и ЗАЭС.
- Украина активно взаимодействует с США в рамках мирных усилий и стремится к дальнейшим переговорам в трехстороннем формате.
Зеленский готов к переговорам с Путиным — Сибига
В частности, в контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных усилий, получивших новый импульс прошлой осенью.
Как сообщил глава МИД, сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате в ближайшее время.
Также Сибига отметил, что в современной геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп способны принудить Москву к прекращению войны.
Также Сибига в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится добиться паритета в вооружении и возможностях на линии фронта.
