Зеленський готовий обговорити з Путіним питання територій та ЗАЕС — Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський готовий обговорити з Путіним питання територій та ЗАЕС — Сибіга

МЗС України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання, зокрема, щодо територій та ЗАЕС. Однак не схоже, що в Кремлі зацікавлені в цій зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Головна теза полягає у готовності президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським президентом Путіним для обговорення найчутливіших питань, включаючи території та ЗАЕС.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив значення мирних зусиль та переговорів України зі США в контексті стрімкого розвитку подій в геополітичній ситуації.

Зеленський готовий до перемовин з Путіним — Сибіга

Зокрема, у контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, Сибіга відзначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та мирних зусиль, які отримали новий імпульс минулої осені.

Як повідомив глава МЗС, наразі Україна разом із США готується до наступного раунду в тристоронньому форматі найближчим часом.

Як я вже казав, Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. Зокрема, що стосується територій та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на цю тезу вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Також Сибіга відзначив, що у сучасній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп здатні примусити Москву до припинення війни.

Глава МЗС підкреслив, що попри голосні заяви, Росії не вдалося досягти жодного прориву на полі бою, а втрати окупанта продовжують зростати. Метою України є досягнення рівня у 50 тисяч російських втрат на місяць. Зокрема, за словами Сибіги, коли росіяни втрачатимуть більше, ніж здатні набирати, це змусить Путіна та його режим переглянути свої плани.

Також Сибіга вкотре наголосив, що Україна прагне досягти паритету в озброєнні та можливостях на лінії фронту.

