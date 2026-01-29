Зеленський готовий обговорити з Путіним питання територій та ЗАЕС — Сибіга

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання, зокрема, щодо територій та ЗАЕС. Однак не схоже, що в Кремлі зацікавлені в цій зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Зеленський готовий до перемовин з Путіним — Сибіга

Зокрема, у контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, Сибіга відзначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та мирних зусиль, які отримали новий імпульс минулої осені.

Як повідомив глава МЗС, наразі Україна разом із США готується до наступного раунду в тристоронньому форматі найближчим часом.

Як я вже казав, Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. Зокрема, що стосується територій та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на цю тезу вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Також Сибіга відзначив, що у сучасній геополітичній реальності лише США та президент Дональд Трамп здатні примусити Москву до припинення війни.

Глава МЗС підкреслив, що попри голосні заяви, Росії не вдалося досягти жодного прориву на полі бою, а втрати окупанта продовжують зростати. Метою України є досягнення рівня у 50 тисяч російських втрат на місяць. Зокрема, за словами Сибіги, коли росіяни втрачатимуть більше, ніж здатні набирати, це змусить Путіна та його режим переглянути свої плани. Поширити

Також Сибіга вкотре наголосив, що Україна прагне досягти паритету в озброєнні та можливостях на лінії фронту.