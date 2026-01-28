У Путіна цинічно запропонували Зеленському приїхати до Москви

Помічник нелегітимного президента РФ Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що якщо Володимир Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви.

Ушаков цинічно запросив Зеленського на перемовини до Москви

За його словами, Путін вже кілька разів говорив, що "якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви".

Ушаков також пообіцяв гарантії безпеки Зеленському, якщо президент України приїде до Москви.

Він зазначив, що питання можливої зустрічі Путіна із Зеленським обговорювалося кілька разів під час телефонних розмов президента РФ із президентом США Дональдом Трампом.

І під час цих розмов Трамп, зокрема, пропонував нам розглянути таку можливість. Поширити

Перед цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Путіним для вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань — щодо територій та ЗАЕС.