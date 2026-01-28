У Путина цинично предложили Зеленскому приехать в Москву

Помощник нелегитимного президента РФ Юрий Ушаков заявил кремлевским пропагандистам, что если Владимир Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.

Ушаков цинично пригласил Зеленского на переговоры в Москву

По его словам, Путин уже несколько раз говорил, что "если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву".

Ушаков также пообещал гарантии безопасности Зеленскому, если президент Украины приедет в Москву.

Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом.

И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. Поделиться

Перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов по территориям и ЗАЭС.