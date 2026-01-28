У Путина цинично предложили Зеленскому приехать в Москву
Категория
Мир
Дата публикации

У Путина цинично предложили Зеленскому приехать в Москву

Ушаков
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Помощник нелегитимного президента РФ Юрий Ушаков заявил кремлевским пропагандистам, что если Владимир Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.

Главные тезисы

  • Помощник Путина пригласил Зеленского в Москву для встречи, вызвав обсуждения важных геополитических вопросов.
  • Предложение о встрече обсуждалось в ходе разговоров Путина с Трампом, что показывает интерес со стороны США.
  • Ушаков обещал гарантии безопасности Зеленскому, если тот решит приехать в Москву на переговоры.

Ушаков цинично пригласил Зеленского на переговоры в Москву

По его словам, Путин уже несколько раз говорил, что "если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву".

Ушаков также пообещал гарантии безопасности Зеленскому, если президент Украины приедет в Москву.

Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом.

И во время этих разговоров Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность.

Перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов по территориям и ЗАЭС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин стыдится поражения армии РФ в Купянске
Битва за Купянск подтверждает ослабление армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин начал реализовывать новый план касательно Украины и США
Путин хочет избавиться от влияния Трампа на ход войны
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фотопортрет Трампа и Путина появился в Белом доме
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?