Помощник нелегитимного президента РФ Юрий Ушаков заявил кремлевским пропагандистам, что если Владимир Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.
Главные тезисы
- Помощник Путина пригласил Зеленского в Москву для встречи, вызвав обсуждения важных геополитических вопросов.
- Предложение о встрече обсуждалось в ходе разговоров Путина с Трампом, что показывает интерес со стороны США.
- Ушаков обещал гарантии безопасности Зеленскому, если тот решит приехать в Москву на переговоры.
Ушаков цинично пригласил Зеленского на переговоры в Москву
По его словам, Путин уже несколько раз говорил, что "если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву".
Ушаков также пообещал гарантии безопасности Зеленскому, если президент Украины приедет в Москву.
Он отметил, что вопрос возможной встречи Путина с Зеленским обсуждался несколько раз в ходе телефонных разговоров президента РФ с президентом США Дональдом Трампом.
Перед этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов по территориям и ЗАЭС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-