Угорщина мовчить після ударів Росії по нафтопроводу "Дружба" — Сибіга

Проблеми з транзитом російської нафти до Угорщини спричинені саме ударами Росії по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", на які Будапешт публічно не реагує.
Головні тези:
- Угорщина мовчить щодо ударів Росії по нафтопроводу “Дружба”, з яких виникли проблеми з транзитом російської нафти до країни.
- Будапешт не реагує на цілеспрямовані удари по інфраструктурі “Дружби”, підозри розходяться відносно надійності Росії як постачальника нафти.
Подвійні стандарти. Угорщина не реагує на удари РФ по нафтопроводу “Дружба”
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що інфраструктура трубопроводу "Дружба" горить саме після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти.
До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у найкращому вигляді.
We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026
We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl
За його словами, Москва перестала бути надійним постачальником нафти саме з моменту початку агресії проти України.
