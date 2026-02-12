Проблеми з транзитом російської нафти до Угорщини спричинені саме ударами Росії по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", на які Будапешт публічно не реагує.

Подвійні стандарти. Угорщина не реагує на удари РФ по нафтопроводу “Дружба”

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися з цими фотографіями до своїх "друзів" у Москві. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Він зазначив, що інфраструктура трубопроводу "Дружба" горить саме після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти.

До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у найкращому вигляді.

За його словами, Москва перестала бути надійним постачальником нафти саме з моменту початку агресії проти України.