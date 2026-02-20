Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — інсайдери

Блокування кредиту від ЄС ставить під загрозу схвалення програми МВФ на 8 млрд дол.

Угорщина блокує кредит ЄС для України: що далі

Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро, повідомляє Finanсial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників журналістів, 20 лютого посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичив цю суму для України, випустивши боргові зобов'язання, гарантовані бюджетом ЄС.

При цьому журналісти зазначили, що для виділення позики Україні потрібна підтримка усіх держав-членів блоку.

Видання додає, що блокування позики ЄС для України Угорщиною може поставити під загрозу і затвердження нової кредитної програми МВФ для України на 8 мільярдів доларів. Поширити

FT нагадує, що кредит був погоджений у грудні 2025 року лідерами ЄС. Угорщина та Словаччина не заперечили проти цього рішення за умови, що вони не будуть нести відповідальність за погашення кредиту, який буде гарантований іншими кредитами.