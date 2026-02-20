Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — інсайдери
Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — інсайдери

Угорщина
Джерело:  The Financial Times

Блокування кредиту від ЄС ставить під загрозу схвалення програми МВФ на 8 млрд дол.

Головні тези:

  • Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро, що може перешкодити отриманню кредитної програми МВФ на 8 млрд доларів.
  • Ця дія Угорщини загрожує реалізації допомоги для України від ЄС та МВФ у зв'язку з необхідністю одностайного рішення всіх країн-членів.

Угорщина блокує кредит ЄС для України: що далі

Угорщина заблокувала узгоджену позику ЄС для України на суму 90 млрд євро, повідомляє Finanсial Times з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників журналістів, 20 лютого посол Угорщини в ЄС висловив заперечення проти того, щоб блок позичив цю суму для України, випустивши боргові зобов'язання, гарантовані бюджетом ЄС.

При цьому журналісти зазначили, що для виділення позики Україні потрібна підтримка усіх держав-членів блоку.

Видання додає, що блокування позики ЄС для України Угорщиною може поставити під загрозу і затвердження нової кредитної програми МВФ для України на 8 мільярдів доларів.

FT нагадує, що кредит був погоджений у грудні 2025 року лідерами ЄС. Угорщина та Словаччина не заперечили проти цього рішення за умови, що вони не будуть нести відповідальність за погашення кредиту, який буде гарантований іншими кредитами.

Однак для того, щоб Європейська комісія могла використовувати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і надання позик Україні, все ще необхідне одностайне рішення.

