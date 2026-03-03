"Это покушение на Венгрию". Сийярто набросился на Зеленского с новыми обвинениями
"Это покушение на Венгрию". Сийярто набросился на Зеленского с новыми обвинениями

Сийярто обвиняет Зеленского в преступлениях Путина
Источник:  Magyar Nemzet

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто цинично лжет, что отсутствие транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является “покушением” на Венгрию, которое делает украинский лидер Владимир Зеленский. Однако он игнорирует тот факт, что нефтепровод повредила именно страна-агрессорка Россия.

Главные тезисы

  • Команда Орбана продолжает безосновательно винить Украину во всех своих проблемах.
  • Сийярто обвиняет Киев, Берлин и Брюссель в заговоре против Венгрии.

Сийярто обвиняет Зеленского в преступлениях Путина

На фоне последних событий на Ближнем Востоке глава МИД Венгрии начал жаловаться из-за угроз для морской торговли.

Петер Сийярто утверждает, что его стране будет очень тяжело без российского газопровода "Дружба".

Соратник Виктора Орбана продолжает придумывать, что нефть не поступает в его страну по политическим причинам.

И эта политическая причина заключается в том, что президент Зеленский, президент Украины, не позволяет возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за решения, принятого по решению оси Брюссель-Берлин-Киев, которое было согласовано с партией "Тиса". Это покушение на Венгрию, которое совершает президент Зеленский.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии

Шеф венгерской дипломатии также соврал, что в этом покушении оппозиционная политическая сила "Тиса" является сообщницей украинского лидера.

Петер Сийярто придумывает, "ось Берлин-Брюссель-Киев" намерена добиться цены на бензин в 1000 форинтов (2,60 евро) в Венгрии накануне выборов.

