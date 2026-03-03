Зеленський пропонує Близькому Сходу допомогу в обмін на перемир'я з Росією

Український лідер Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських БпЛА на Близький Схід, якщо той зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про місячне перемир'я у війні.
Головні тези:
- Зеленський зазначив, що Україна може поділитися своїм унікальним досвідом з країнами Близького Сходу.
- Такий сценарій уже розглядає влада Великої Британії.
Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду
Глава держави вкотре нагадав про те, що саме Україна має унікальний досвід у знешкодженні дронів, більшість з яких — іранського виробництва.
За словами українського лідера, перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні.
За будь-який з цих періодів українці отримають змогу допомогти країнам Близького Сходу захистити їхнє мирне населення.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер огллосив, що його команда залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.
Однак Володимир Зеленський повідомив, що офіційний Лондон не робив прямих запитів з цього приводу.
