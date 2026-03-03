Зеленський пропонує Близькому Сходу допомогу в обмін на перемир'я з Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду
Джерело:  Bloomberg

Український лідер Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських БпЛА на Близький Схід, якщо той зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про місячне перемир'я у війні. 

Головні тези:

  • Зеленський зазначив, що Україна може поділитися своїм унікальним досвідом з країнами Близького Сходу.
  • Такий сценарій уже розглядає влада Великої Британії.

Глава держави вкотре нагадав про те, що саме Україна має унікальний досвід у знешкодженні дронів, більшість з яких — іранського виробництва.

Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде оголошено, ми надішлемо наших найкращих операторів перехоплювачів дронів до країн Близького Сходу.

За словами українського лідера, перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні.

За будь-який з цих періодів українці отримають змогу допомогти країнам Близького Сходу захистити їхнє мирне населення.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер огллосив, що його команда залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

Однак Володимир Зеленський повідомив, що офіційний Лондон не робив прямих запитів з цього приводу.

