Український лідер Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих експертів зі збиття іранських БпЛА на Близький Схід, якщо той зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про місячне перемир'я у війні.

Зеленський пропонує Близькому Сходу вигідну угоду

Глава держави вкотре нагадав про те, що саме Україна має унікальний досвід у знешкодженні дронів, більшість з яких — іранського виробництва.

Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають чудові відносини з росіянами. Вони можуть попросити росіян оголосити місячне перемир'я. Як тільки перемир'я буде оголошено, ми надішлемо наших найкращих операторів перехоплювачів дронів до країн Близького Сходу. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, перемир'я також може бути оголошене на два місяці або два тижні.

За будь-який з цих періодів українці отримають змогу допомогти країнам Близького Сходу захистити їхнє мирне населення.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер огллосив, що його команда залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.