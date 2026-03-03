"Віддав усе". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Байдена та Зеленського

Президент США Дональд Трамп почав хизуватися, що Штати мають необмежений запас зброї і можуть воювати вічно. Попри це, він цинічно скаржиться на рішення свого попередника Джо Байдена безплатно допомати Україні вистояти у війні проти РФ.

Трамп вкотре розкритикував Байдена та Зеленського

За словами американського лідера, запаси боєприпасів Сполучених Штатів “ніколи не були більшими або кращими”.

Ба більше, він стверджує, що США мають практично необмежений запас зброї.

На цьому тлі Трамп заявив, що війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси.

На найвищому рівні у нас є хороший запас, але ми ще не там, де хочемо бути. Значна кількість додаткового високоякісного озброєння зберігається для нас у зарубіжних країнах. Сонний Джо Байден витратив увесь свій час і гроші нашої країни, віддав усе П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України — на сотні мільярдів доларів. І хоча він віддав так багато найсучаснішого озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався про його заміну. Дональд Трамп Президент США

Як стверджує очільник Білого дому, саме він відновив військову міць у свій перший термін і продовжує це робити.

Трамп також додав, що Сполучені Штати забезпечені усім необхідним й готові до “великої перемоги”.

Фото: скриншот

До слова, П.Т. Барнум — це американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum Bailey.