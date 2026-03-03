"Віддав усе". Трамп накинувся зі звинуваченнями на Байдена та Зеленського

Президент США Дональд Трамп почав хизуватися, що Штати мають необмежений запас зброї і можуть воювати вічно. Попри це, він цинічно скаржиться на рішення свого попередника Джо Байдена безплатно допомати Україні вистояти у війні проти РФ.
Головні тези:
- Нова заява Трамп натякає на те, що США готові до тривалої військової операції проти Ірану.
- Окрім того, він продовжує стверджувати, що Зеленський обдурив Байдена.
Трамп вкотре розкритикував Байдена та Зеленського
За словами американського лідера, запаси боєприпасів Сполучених Штатів “ніколи не були більшими або кращими”.
Ба більше, він стверджує, що США мають практично необмежений запас зброї.
На цьому тлі Трамп заявив, що війни можна вести «вічно» і дуже успішно, використовуючи лише ці запаси.
Як стверджує очільник Білого дому, саме він відновив військову міць у свій перший термін і продовжує це робити.
Трамп також додав, що Сполучені Штати забезпечені усім необхідним й готові до “великої перемоги”.
До слова, П.Т. Барнум — це американський шоумен, бізнесмен і політик, відомий тим, що пропагував відомі містифікації та заснував цирк Barnum Bailey.
