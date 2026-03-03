"Отдал все". Трамп набросился с обвинениями на Байдена и Зеленского

Президент США Дональд Трамп начал кичиться, что Штаты имеют неограниченный запас оружия и могут воевать вечно. Несмотря на это, он цинично жалуется на решение своего предшественника Джо Байдена бесплатно помочь Украине выстоять в войне против РФ.
Главные тезисы
- Новое заявление Трамп намекает на то, что США готовы к продолжительной военной операции против Ирана.
- Кроме того, он продолжает утверждать, что Зеленский обманул Байдена.
Трамп снова раскритиковал Байдена и Зеленского
По словам американского лидера, запасы боеприпасов Соединенных Штатов "никогда не были больше или лучше".
Более того, он утверждает, что США имеют практически неограниченный запас оружия.
На этом фоне Трамп заявил, что войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы.
Как утверждает глава Белого дома, именно он восстановил военную мощь в свой первый срок и продолжает это делать.
Трамп также добавил, что Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе.
К слову, П.Т. Барнум — американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum Bailey.
