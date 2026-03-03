Президент США Дональд Трамп начал кичиться, что Штаты имеют неограниченный запас оружия и могут воевать вечно. Несмотря на это, он цинично жалуется на решение своего предшественника Джо Байдена бесплатно помочь Украине выстоять в войне против РФ.

Трамп снова раскритиковал Байдена и Зеленского

По словам американского лидера, запасы боеприпасов Соединенных Штатов "никогда не были больше или лучше".

Более того, он утверждает, что США имеют практически неограниченный запас оружия.

На этом фоне Трамп заявил, что войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы.

На самом высоком уровне у нас есть хороший запас, но мы еще не там, где хотим быть. Большое количество дополнительного высококачественного вооружения сохраняется для нас в зарубежных странах. Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все П.Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины — на сотни миллиардов долларов. И хотя он отдал так много современнейшего вооружения (БЕСПЛАТНО!), он не позаботился о его замене. Дональд Трамп Президент США

Как утверждает глава Белого дома, именно он восстановил военную мощь в свой первый срок и продолжает это делать.

Трамп также добавил, что Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе.

Фото: скриншот

К слову, П.Т. Барнум — американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum Bailey.