Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов США по Ирану
Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов США по Ирану

Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию против Ирана, заявил, что военные Соединенных Штатов "разбивают Иран наголову", но "большая волна" еще впереди.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о намерении усилить удары США по Ирану, назвав грядущую операцию “большой волной”.
  • Президент США подчеркнул, что американские военные продолжат действия против Ирана и призвал всех оставаться дома из-за угрозы на улицах.

Трамп заявил о новых мощных ударах США по Ирану

Трамп коснулся широкого круга тем, в том числе относительно того, сколько может продолжаться конфликт.

Мы разбиваем их (Иран. — Ред.) наголову. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас самые лучшие военные в мире, и мы используем их.

По поводу того, как долго могут продолжаться боевые действия, президент сказал, что не хочет, чтобы конфликт затягивался.

Я всегда думал, что они будут продолжаться четыре недели. И мы немного опережаем график.

На вопрос, совершают ли США что-то большее, чем военное нападение, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной от режима, Трамп ответил: "Да".

Мы действительно это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно... Мы еще даже не стали сильно их избивать. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит скоро.

