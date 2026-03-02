Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию против Ирана, заявил, что военные Соединенных Штатов "разбивают Иран наголову", но "большая волна" еще впереди.

Трамп заявил о новых мощных ударах США по Ирану

Трамп коснулся широкого круга тем, в том числе относительно того, сколько может продолжаться конфликт.

Мы разбиваем их (Иран. — Ред.) наголову. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это очень мощно. У нас самые лучшие военные в мире, и мы используем их. Дональд Трамп Президент США

По поводу того, как долго могут продолжаться боевые действия, президент сказал, что не хочет, чтобы конфликт затягивался.

Я всегда думал, что они будут продолжаться четыре недели. И мы немного опережаем график.

На вопрос, совершают ли США что-то большее, чем военное нападение, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной от режима, Трамп ответил: "Да".