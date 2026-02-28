Президент Финляндии Стубб раскритиковал Трампа за операцию против Ирана

Лидер Финляндии Александр Стубб обратил внимание международного сообщества на то, что военная операция США и Израиля против Ирана выходит за пределы международного права.

Стубб выразил несогласие с решением США

Лидер Финляндии решил не игнорировать тот факт, что действия президента США Дональда Трампа против Ирана выходят за рамки традиционного международного права.

На этом фоне он напомнил, что до сих пор легитимизация такого вида атак нуждалась в согласии со стороны ООН или хотя бы союзников.

Сейчас об этом особо речь не шла, — публично признал Александр Стубб. Поделиться

По его убеждению, прямо сейчас Трамп делает все возможное, чтобы Иран никогда не располагал ядерным оружием.

Стубб также озвучил прогноз, что потенциальные дальнейшие переговоры будут проходить непосредственно между официальными Вашингтоном и Тегераном.

С заявлением по этому поводу также выступил премьер Финляндии Петтери Орппо.

По словам последнего, международному сообществу нужно действовать быстро, чтобы остановить "горячую фазу" как можно быстрее.