Президент Фінляндії Стубб розкритикував Трампа за операцію проти Ірану
Президент Фінляндії Стубб розкритикував Трампа за операцію проти Ірану

Стубб висловив незгоду з рішенням США
Джерело:  Yle

Лідер Фінляндії Александр Стубб звернув увагу міжнародної спільноти на те, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права.

Головні тези:

  • Президент Франції Емманюель Макрон вважає вкрай небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану. 
  • Саме тому він ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Стубб висловив незгоду з рішенням США

Лідер Фінляндії вирішив не ігнорувати той факт, що дії президента США Дональда Трампа проти Ірану виходять за межі традиційного міжнародного права.

На цьому тлі він нагадав, що досі легітимізації такого виду атак потребували згоди з боку ООН, або хоча б союзників.

Зараз про це особливо не йшлося, — публічно визнав Александр Стубб.

На його переконання, просто зараз Трамп робить все можливе, щоб Іран ніколи не мав у своєму розпорядження ядерну зброю.

Стубб також озвучив прогноз, що потенційні подальші переговори будуть відбуватися безпосередньо між офіційними Вашингтоном та Тегераном.

З заявою з цього приводу також виступив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

За словами останнього, міжнародній спільноті потрібно діяти швидко, щоб зупинити "гарячу фазу" якнайшвидше.

Фінляндія вважає за необхідне повернутися до діалогу й дипломатії з метою пошуку сталого рішення щодо ситуації в Ірані, — наголосив Орпо.

