Президент Фінляндії Стубб розкритикував Трампа за операцію проти Ірану

Лідер Фінляндії Александр Стубб звернув увагу міжнародної спільноти на те, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права.

Стубб висловив незгоду з рішенням США

Лідер Фінляндії вирішив не ігнорувати той факт, що дії президента США Дональда Трампа проти Ірану виходять за межі традиційного міжнародного права.

На цьому тлі він нагадав, що досі легітимізації такого виду атак потребували згоди з боку ООН, або хоча б союзників.

Зараз про це особливо не йшлося, — публічно визнав Александр Стубб. Поширити

На його переконання, просто зараз Трамп робить все можливе, щоб Іран ніколи не мав у своєму розпорядження ядерну зброю.

Стубб також озвучив прогноз, що потенційні подальші переговори будуть відбуватися безпосередньо між офіційними Вашингтоном та Тегераном.

З заявою з цього приводу також виступив прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

За словами останнього, міжнародній спільноті потрібно діяти швидко, щоб зупинити "гарячу фазу" якнайшвидше.