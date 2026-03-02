Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів CША по Ірану
Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів CША по Ірану

Трамп
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп, коментуючи операцію проти Ірану, заявив, що військові Сполучених Штатів "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.

Головні тези:

  • Дональд Трамп заявив про намір врізатися ще сильніше в Іран, анонсуючи нові удари США.
  • Президент обговорював можливу тривалість конфлікту та наголосив, що США вживають дієві заходи.

Трамп заявив про нові потужні удари США по Ірану

Трамп торкнувся широкого кола тем, зокрема щодо того, скільки може тривати конфлікт.

Ми розбиваємо їх (Іран. – Ред.) вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі військові в світі, і ми використовуємо їх.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Щодо того, як довго можуть тривати бойові дії, президент сказав, що не хоче, щоб конфлікт затягувався.

Я завжди думав, що вони триватимуть чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік.

На запитання, чи роблять США щось більше, ніж військовий напад, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так".

Ми дійсно це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно... Ми ще навіть не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром.

