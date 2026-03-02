Трамп анонсував нову "велику хвилю" ударів CША по Ірану

Президент США Дональд Трамп, коментуючи операцію проти Ірану, заявив, що військові Сполучених Штатів "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.
Головні тези:
- Дональд Трамп заявив про намір врізатися ще сильніше в Іран, анонсуючи нові удари США.
- Президент обговорював можливу тривалість конфлікту та наголосив, що США вживають дієві заходи.
Трамп заявив про нові потужні удари США по Ірану
Трамп торкнувся широкого кола тем, зокрема щодо того, скільки може тривати конфлікт.
Щодо того, як довго можуть тривати бойові дії, президент сказав, що не хоче, щоб конфлікт затягувався.
Я завжди думав, що вони триватимуть чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік.
На запитання, чи роблять США щось більше, ніж військовий напад, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-