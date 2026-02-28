Зеленский поддержал намерение Трампа уничтожить иранский режим

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал свою позицию на фоне начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Он дал понять, что положительно относится к плану Дональда Трампа касательно уничтожения иранского режима.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил о роли Ирана в российской войне против Украины.
- Также он просит сделать все возможное для сохранения жизней невинных людей.
Зеленский верит, что иранский режим наконец-то уничтожат
По словам главы государства, он внимательно наблюдает за тем, как стремительно разворачиваются события на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Для Украины это очень важно, ведь прямо сейчас решается судьба близких соратников российского диктатора Владимира Путина.
Как отметил глава государства, иранский народ должен получить шанс на новую свободную жизнь.
Именно поэтому Владимир Зеленский призывает США и Израиль сделать все возможное для сохранения жизней невинных людей.
