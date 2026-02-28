Зеленский поддержал намерение Трампа уничтожить иранский режим

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал свою позицию на фоне начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Он дал понять, что положительно относится к плану Дональда Трампа касательно уничтожения иранского режима.

Зеленский верит, что иранский режим наконец-то уничтожат

По словам главы государства, он внимательно наблюдает за тем, как стремительно разворачиваются события на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Для Украины это очень важно, ведь прямо сейчас решается судьба близких соратников российского диктатора Владимира Путина.

Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником для Путина и снабжал его «шахедами», причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед» — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, иранский народ должен получить шанс на новую свободную жизнь.

Именно поэтому Владимир Зеленский призывает США и Израиль сделать все возможное для сохранения жизней невинных людей.