Зеленский поддержал намерение Трампа уничтожить иранский режим
Дата публикации

Зеленский поддержал намерение Трампа уничтожить иранский режим

Владимир Зеленский
Зеленский верит, что иранский режим наконец-то уничтожат
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал свою позицию на фоне начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Он дал понять, что положительно относится к плану Дональда Трампа касательно уничтожения иранского режима.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил о роли Ирана в российской войне против Украины.
  • Также он просит сделать все возможное для сохранения жизней невинных людей.

Зеленский верит, что иранский режим наконец-то уничтожат

По словам главы государства, он внимательно наблюдает за тем, как стремительно разворачиваются события на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Для Украины это очень важно, ведь прямо сейчас решается судьба близких соратников российского диктатора Владимира Путина.

Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником для Путина и снабжал его «шахедами», причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед» — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, иранский народ должен получить шанс на новую свободную жизнь.

Именно поэтому Владимир Зеленский призывает США и Израиль сделать все возможное для сохранения жизней невинных людей.

Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют.

