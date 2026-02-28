Зеленський підтримав намір Трампа знищити іранський режим

Український лідер Володимир Зеленський висловив свою позицію на тлі початку масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Він дав зрозуміти, що позитивно ставиться до плану Дональда Трампа щодо знищення іранського режиму.
Головні тези:
- Зеленський нагадав про роль Ірану в російській війні проти України.
- Також він просить зробите все можливе для збереження життів невинних людей.
Зеленський вірить, що іранський режим врешті знищать
За словами глави держави, він уважно спостерігає за тим, як стрімко розгортаються події на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Для України це вкрай важливо, адже просто зараз вирішується доля близьких соратників російського диктатора Володимира Путіна.
Як зазначив глава держави, іранський народ повинен отримати шанс на нове вільне життя.
Саме тому Володимир Зеленський закликає США та Ізраїль зробити все можливе для збережння життів невинних людей.
