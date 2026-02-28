Зеленський підтримав намір Трампа знищити іранський режим
Володимир Зеленський
Український лідер Володимир Зеленський висловив свою позицію на тлі початку масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Він дав зрозуміти, що позитивно ставиться до плану Дональда Трампа щодо знищення іранського режиму.

  • Зеленський нагадав про роль Ірану в російській війні проти України.
  • Також він просить зробите все можливе для збереження життів невинних людей.

За словами глави держави, він уважно спостерігає за тим, як стрімко розгортаються події на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Для України це вкрай важливо, адже просто зараз вирішується доля близьких соратників російського диктатора Володимира Путіна.

Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його «шахедами», причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу «Шахед» – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, іранський народ повинен отримати шанс на нове вільне життя.

Саме тому Володимир Зеленський закликає США та Ізраїль зробити все можливе для збережння життів невинних людей.

Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають.

