Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики

Аналітики інформаційної агенції Bloomberg детально проаналізували ситуацію в Росії та дійшли висновку, що “серце” воєнної машини Кремля почала роз'їдати справжня криза. Насамперед йдеться про регіони, які є оборонними центрами РФ. Саме там уже фіксують падіння інвестицій і ризик масових звільнень.
Головні тези:
- Десятки тисяч росіян уже опинилася на межі звільнення.
- Ключову роль у цих процесах відіграє уповільнення російської економіки.
У Путіна почалися нові серйозні проблеми
Найбільше кидається у вічі ситуація в Нижегородській області Росії.
Що важливо розуміти, саме там розташований один з головних промислових центрів країни-агресорки з потужним оборонним комплексом.
Як вдалося дізнатися журналістам, місцева асоціація промисловців направила до регіональної влади спеціального листа.
У ньому вона скаржиться на стрімке падіння інвестицій, прибутків, замовлень і виробництва у 2025 році. Ба більше, цьогоріч ситуація не покращилася, а продовжує невпинно погіршуватися.
Ще однією важливою інформацією є те, що російські підприємства панікують через затримку платежів з боку великих державних корпорацій.
Наразі у список боржників уже потрапили: Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом та Ростех.
