Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики
Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики

Путін
Джерело:  Bloomberg

Аналітики інформаційної агенції Bloomberg детально проаналізували ситуацію в Росії та дійшли висновку, що “серце” воєнної машини Кремля почала роз'їдати справжня криза. Насамперед йдеться про регіони, які є оборонними центрами РФ. Саме там уже фіксують падіння інвестицій і ризик масових звільнень.

Головні тези:

  • Десятки тисяч росіян уже опинилася на межі звільнення.
  • Ключову роль у цих процесах відіграє уповільнення російської економіки. 

У Путіна почалися нові серйозні проблеми

Найбільше кидається у вічі ситуація в Нижегородській області Росії.

Що важливо розуміти, саме там розташований один з головних промислових центрів країни-агресорки з потужним оборонним комплексом.

Як вдалося дізнатися журналістам, місцева асоціація промисловців направила до регіональної влади спеціального листа.

У ньому вона скаржиться на стрімке падіння інвестицій, прибутків, замовлень і виробництва у 2025 році. Ба більше, цьогоріч ситуація не покращилася, а продовжує невпинно погіршуватися.

Регіон із населенням близько 3 мільйонів людей, розташований приблизно за 500 кілометрів від Москви, традиційно є опорою російського ВПК.

Ще однією важливою інформацією є те, що російські підприємства панікують через затримку платежів з боку великих державних корпорацій.

Наразі у список боржників уже потрапили: Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом та Ростех.

Обсяг неоплачених рахунків місцевих компаній перевищив 100 млрд рублів (приблизно 1,3 млрд. дол.). Через дефіцит субсидованих кредитів бізнес змушений брати позики під комерційні ставки понад 20%.

