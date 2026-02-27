Воєнна машина Путіна починає руйнуватися зсередини — аналітики

Аналітики інформаційної агенції Bloomberg детально проаналізували ситуацію в Росії та дійшли висновку, що “серце” воєнної машини Кремля почала роз'їдати справжня криза. Насамперед йдеться про регіони, які є оборонними центрами РФ. Саме там уже фіксують падіння інвестицій і ризик масових звільнень.

У Путіна почалися нові серйозні проблеми

Найбільше кидається у вічі ситуація в Нижегородській області Росії.

Що важливо розуміти, саме там розташований один з головних промислових центрів країни-агресорки з потужним оборонним комплексом.

Як вдалося дізнатися журналістам, місцева асоціація промисловців направила до регіональної влади спеціального листа.

У ньому вона скаржиться на стрімке падіння інвестицій, прибутків, замовлень і виробництва у 2025 році. Ба більше, цьогоріч ситуація не покращилася, а продовжує невпинно погіршуватися.

Регіон із населенням близько 3 мільйонів людей, розташований приблизно за 500 кілометрів від Москви, традиційно є опорою російського ВПК.

Ще однією важливою інформацією є те, що російські підприємства панікують через затримку платежів з боку великих державних корпорацій.

Наразі у список боржників уже потрапили: Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом та Ростех.