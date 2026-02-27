Російський бізнесмен Ротенберг купив розкішний палац Путіна за копійки
Російський бізнесмен Ротенберг купив розкішний палац Путіна за копійки

Путін
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися команді покійного російського опозиціонера Олексія Навального, бізнесмен Аркадій Ротенберг придбав так званий палац диктатора Володимира Путіна під Геленджиком за 800 тисяч рублів (близько 10 тис. доларів). Що важливо розуміти, ціна однієї люстри в цьому палаці сягає 50 млн рублів.

Головні тези:

  • Ланцюжок фінансування палацу включав позики анонімних офшорів з Британських Віргінських островів.
  • Мільярди рублів отримала коханка диктатора Аліна Кабаєва.

Путін продав свій розкішний палац

Згідно з даними російських опозиціонерів, загальна площа будівництва становила 7000 гектарів.

Ба більше, вказано, що на території палацу розташовані підземний хокейний комплекс і ресторанний комплекс площею 5 тис. кв. м.

У межах розслідування вдалося дізнатися, що угоду про купівлю зареєстрували ще 5 років тому — саме тоді Ротенберг придбав 100% акцій компанії Біном, якій належить компанія Комплекс, оформлена на палац.

Окрім того, наголошується, що компанія Інвестиційні рішення, що фінансувала будівництво, у 2023 році перерахувала 6,5 млрд рублів Фонду Аліни Кабаєвої та асоціації клубів художньої гімнастики "Небесна грація".

Що важливо розуміти, фонду Кабаєвої дісталося 3 млрд рублів, а асоціації — 3,5 млрд рублів.

Основна частина коштів зберігається на депозитах і приносить відсотки, що перевищують бюджет офіційної Федерації гімнастики Росії.

Якщо дослідити всі надходження і витрати фондів Кабаєвої, стає очевидним, що це — просто гаманці, на які друзі Путіна переводять їй кошти на розваги, покупки і хобі.

