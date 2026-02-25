Професор міжнародних відносин у Міському коледжі Нью-Йорка Раджан Менон проаналізував розвиток російсько-української війни протягом останні 4 років. Він дійшов висновку, що Україна загнала Росію у глухий кут, однак навіть це не допоможе завершити бойові дії в найблтжчому майбутньому.

Путін не збирається завершувати війну

Ні для кого не секрет, що протягом останніх 4 років армія РФ багато разів вигадували свої “успіхи” на фронті на поза його межами.

Насамперед це робили, щоб заспокоїти російського диктатора Володимира Путіна та втамувати його амбіції.

Тривалий час глава Кремля жив у ілюзію того, що саме він перемагає у війні.

Однак лише зараз Путін почав здогадуватися, що його дурять власні генерали, а чимало битви російською армією уже давно програні.

Путін, імовірно, усвідомлює, що доповіді його генералів про "визволення" Куп'янська та деяких інших українських населених пунктів — це обман, — пише Менон. Поширити

Однак експерт схиляється до думки, що ці усвідомлення не зупинять диктатора, особливо враховуючи те, що український лідер Володимир Зеленський не збирається згоджуватися на територіальні поступки.