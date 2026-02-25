"Путіне, виходь!". Опозиціонер Крисевич викликав диктатора на двобій — відео
Відомий російський опозиціонер, художник та акціоніст Павло Крисевич провів “нейроперформанс” на Червоній площі. Він публічно викликав російського диктатора Володимира Путіна на чесний поєдинок, щоб вирішити долю мільйонів людей та зупинити війну.

Головні тези:

  • Таким чином Крисевич вирішив висловити протест проти вторгнення Росію в Україну.
  • Він уже не перший рік намагається зупинити режим Путіна, однак поки безуспішно.

Крисевич знову кинув виклик Путіну

На відео можна побачити, як чоловік, одягнений у біле кімоно, стрибає, махає руками та кричить на всю Червону площу: «Путіне, виходь!».

Викликав на особистий поєдинок, як у давнину Пересвіт сходився з Челубеєм. Щоб тут і зараз, у чесній сутичці віч-на-віч, вирішити долю мільйонів. Щоб не лилася більше кров туменів та десятків тисяч. Щоб моральний переможець зміг повернутися додому, разом з мільйонами, що звільнилися від війни, — назад у світ, — підписав відео Павло Крисевич.

Як стверджує опозиціонер, акція тривала близько двох хвилин, після чого його нібито затримали. Насправді він знаходиться поза межами Росії.

Це все було б... якби в Росії залишалася хоч крапля прав і свобод. Якби ми не зустрічали сьогодні п'ятий рік війни та руйнувань, — написав він.

Що важливо розуміти, рік тому Крисевич вийшов на волю після 3,5 років колонії за акцію на Червоній площі, де він вистрілив у повітря та зімітував самогубство на знак протесту проти репресій.

У грудні минулого року Крісевич повідомив, що залишив Росію і перебуває у безпеці.

