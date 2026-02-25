США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську
США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську

Джерело:  CNN

Пані посол України у США Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що отримала попередження від США, так званий демарш, щодо українських атак на російський порт Новоросійськ. У Держдепі стверджують, що вони, мовляв, вплинули на американські економічні інтереси.

Головні тези:

  • Стефанішина закликала США ухвалити закон про посилення санкцій проти РФ.
  • На її переконання, це посприяє тому, що Росія не вийде з мирних переговорів.

США вимагають від України припинити атаки на Новоросійськ

Як повідомила пані посоло, американська влада скаржиться, що українські атаки на Новоросійськ "вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан".

І ми почули від Державного департадменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси, — пояснила Стефанішина.

Вона також офіційно підтвердила, що "отримала демарш" від Державного департаменту США щодо цього.

Що важливо розуміти, демарш — це офіційний дипломатичний чи політичний акт, виступ або заява однієї держави (чи організації) до іншої, спрямований на висловлення протесту, застереження, підтримки, або щоб домогтися певних поступок.

На цьому тлі Стефанішина також уточнила, що Штати не вимагають у Києва загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

Ба більше, у листі Держдепу вказано, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

Мені було дуже, дуже прикро, що за 35 років незалежності України, маючи так багато можливостей, ми ніколи не досягли ситуації, коли ми могли б зробити те саме.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Пані посол України в США

