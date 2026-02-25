США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську

Пані посол України у США Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що отримала попередження від США, так званий демарш, щодо українських атак на російський порт Новоросійськ. У Держдепі стверджують, що вони, мовляв, вплинули на американські економічні інтереси.

США вимагають від України припинити атаки на Новоросійськ

Як повідомила пані посоло, американська влада скаржиться, що українські атаки на Новоросійськ "вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан".

І ми почули від Державного департадменту, що нам слід утриматися від атак на американські інтереси, — пояснила Стефанішина. Поширити

Вона також офіційно підтвердила, що "отримала демарш" від Державного департаменту США щодо цього.

Що важливо розуміти, демарш — це офіційний дипломатичний чи політичний акт, виступ або заява однієї держави (чи організації) до іншої, спрямований на висловлення протесту, застереження, підтримки, або щоб домогтися певних поступок.

На цьому тлі Стефанішина також уточнила, що Штати не вимагають у Києва загалом утриматися від атак на російську військову та енергетичну інфраструктуру.

Ба більше, у листі Держдепу вказано, що США наразі не мають таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.