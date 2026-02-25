ППО ліквідувала 95 із 115 цілей під час нової атаки РФ

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі 24-25 лютого російські загарбники здійснювали удари по мирним українським містам та селам 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли ліквідувати більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Повітряний бій Росії та України — які наслідки
Нова ворожа атака почалася ще о 18:30 24 лютого.
Російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька. Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відублося влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
