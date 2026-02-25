Солдати РФ убили 4 цивільних на Запоріжжі

Російські загарбники продовжують активно тероризувати Запорізьку область. Протягом 24 лютого жертвами ворожих атак у цьому регіоні стали четверо мирних мешканців.

Атаки Росії на Запоріжжя — є жертви

Про наслідки останніх ворожих ударів розповів голова місцевої ОВА Іван Федоров.

За його словами, 4 цивільних загинули та ще 2 були поранені внаслідок російських ударів по Запорізькому району

Також вказано, що протягом 24 лютого армія здійснила 643 атаки на 32 населених пункти області, зокрема йдеться про 12 авіаційних ударів.

401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новотроїцьке, Таврійське, Терсянку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Загірне, Криничне, Добропілля, Прилуки, Єгорівку, Вербове та Левадне. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

Окрім того, він уточнив, що ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по території Приморського та Лук’янівського.

Також Федоров підтвердив, що 223 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Павлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Староукраїнки, Криничного та Добропілля.

Загалом протягом 24 лютого місцева влада отримала 218 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.