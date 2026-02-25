Солдаты РФ убили 4 гражданских на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили 4 гражданских на Запорожье

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атаки России на Запорожье — есть жертвы
Read in English
Читати українською

Российские захватчики продолжают активно терроризировать Запорожскую область. В течение 24 февраля жертвами вражеских атак в этом регионе стали четверо мирных жителей.

Главные тезисы

  • Всего за сутки оккупанты нанесли 643 удара по Запорожью.
  • Последствия российских атак были зафиксированы в 32 населенных пунктах области.

Атаки России на Запорожье — есть жертвы

О последствиях последних вражеских ударов рассказал глава местной ОВА Иван Федоров.

По его словам, 4 гражданских погибли и еще 2 были ранены в результате российских ударов по Запорожскому району.

Также указано, что в течение 24 февраля армия совершила 643 атаки на 32 населенных пункта области, в том числе речь идет о 12 авиационных ударах.

401 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврическое, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачину, Белогорь, Белогорь, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Кроме того, он уточнил, что враг совершил 7 обстрелов с РСЗО по территории Приморского и Лукьяновского.

Также Федоров подтвердил, что 223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.

Всего в течение 24 февраля местные власти получили 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует воевать с Украиной еще 2 года — инсайдеры
Путин не собирается останавливать войну
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным
Уиткофф рассказал о встречах с Путиным
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан анонсировал сразу три "контрмеры" против Украины
Орбан решил усилить давление на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?