Солдаты РФ убили 4 гражданских на Запорожье

Российские захватчики продолжают активно терроризировать Запорожскую область. В течение 24 февраля жертвами вражеских атак в этом регионе стали четверо мирных жителей.

Атаки России на Запорожье — есть жертвы

О последствиях последних вражеских ударов рассказал глава местной ОВА Иван Федоров.

По его словам, 4 гражданских погибли и еще 2 были ранены в результате российских ударов по Запорожскому району.

Также указано, что в течение 24 февраля армия совершила 643 атаки на 32 населенных пункта области, в том числе речь идет о 12 авиационных ударах.

401 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новотроицкое, Таврическое, Терсянку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачину, Белогорь, Белогорь, Доброполье, Прилуки, Егоровку, Вербовое и Левадное. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Кроме того, он уточнил, что враг совершил 7 обстрелов с РСЗО по территории Приморского и Лукьяновского.

Также Федоров подтвердил, что 223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.

Всего в течение 24 февраля местные власти получили 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.