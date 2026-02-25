Солдаты РФ убили 4 гражданских на Запорожье

Российские захватчики продолжают активно терроризировать Запорожскую область. В течение 24 февраля жертвами вражеских атак в этом регионе стали четверо мирных жителей.
Главные тезисы
- Всего за сутки оккупанты нанесли 643 удара по Запорожью.
- Последствия российских атак были зафиксированы в 32 населенных пунктах области.
Атаки России на Запорожье — есть жертвы
О последствиях последних вражеских ударов рассказал глава местной ОВА Иван Федоров.
По его словам, 4 гражданских погибли и еще 2 были ранены в результате российских ударов по Запорожскому району.
Также указано, что в течение 24 февраля армия совершила 643 атаки на 32 населенных пункта области, в том числе речь идет о 12 авиационных ударах.
Кроме того, он уточнил, что враг совершил 7 обстрелов с РСЗО по территории Приморского и Лукьяновского.
Также Федоров подтвердил, что 223 артиллерийских удара нанесены по территории Степногорска, Приморского, Павловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Староукраинки, Криничного и Доброполья.
Всего в течение 24 февраля местные власти получили 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
