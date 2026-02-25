ПВО ликвидировала 95 из 115 целей во время новой атаки РФ
ПВО ликвидировала 95 из 115 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - какие последствия
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 24-25 февраля российские захватчики совершали удары по мирным украинским городам и селам 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российский дроны сбивали на севере, на юге и на востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Воздушное сражение России и Украины — какие последствия

Новая вражеская атака началась еще в 18:30 24 февраля.

Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, ВОТ Донецка. Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

