ПВО ликвидировала 95 из 115 целей во время новой атаки РФ

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи 24-25 февраля российские захватчики совершали удары по мирным украинским городам и селам 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли ликвидировать большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российский дроны сбивали на севере, на юге и на востоке страны.
- Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.
Воздушное сражение России и Украины — какие последствия
Новая вражеская атака началась еще в 18:30 24 февраля.
Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, ВОТ Донецка. Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
