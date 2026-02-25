США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску
США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску

Стефанишина
Источник:  CNN

Посол Украины в США Ольга Стефанишина официально подтвердила, что получила предупреждение от США, так называемый демарш, по поводу украинских атак на российский порт Новороссийск. В Госдепе утверждают, что они повлияли на американские экономические интересы.

  • Стефанишина призвала США принять закон об ужесточении санкций против РФ.
  • По ее убеждению, благодаря этому Россия не выйдет из мирных переговоров.

США требуют от Украины прекратить атаки на Новороссийск

Как сообщила посол, американские власти жалуются, что украинские атаки на Новороссийск "повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан".

И мы услышали от Государственного департамента, что нам следует воздержаться от атак на американские интересы, — объяснила Стефанишина.

Она также официально подтвердила, что "получила демарш" от Государственного департамента США по этому поводу.

Что важно понимать, демарш — это официальный дипломатический или политический акт, выступление или заявление одного государства (или организации) к другому, с целью выражения протеста и чтобы добиться определенных уступок.

На этом фоне Стефанишин также уточнил, что Штаты не требуют у Киева в целом воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

Более того, в письме Госдепа указано, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.

Мне было очень, очень досадно, что за 35 лет независимости Украины, имея так много возможностей, мы никогда не достигли ситуации, когда мы могли бы сделать то же самое.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Госпожа посол Украины в США

