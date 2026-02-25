США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску

Посол Украины в США Ольга Стефанишина официально подтвердила, что получила предупреждение от США, так называемый демарш, по поводу украинских атак на российский порт Новороссийск. В Госдепе утверждают, что они повлияли на американские экономические интересы.
Главные тезисы
- Стефанишина призвала США принять закон об ужесточении санкций против РФ.
- По ее убеждению, благодаря этому Россия не выйдет из мирных переговоров.
США требуют от Украины прекратить атаки на Новороссийск
Как сообщила посол, американские власти жалуются, что украинские атаки на Новороссийск "повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан".
Она также официально подтвердила, что "получила демарш" от Государственного департамента США по этому поводу.
Что важно понимать, демарш — это официальный дипломатический или политический акт, выступление или заявление одного государства (или организации) к другому, с целью выражения протеста и чтобы добиться определенных уступок.
На этом фоне Стефанишин также уточнил, что Штаты не требуют у Киева в целом воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру.
Более того, в письме Госдепа указано, что США пока не имеют таких же экономических интересов в Украине, как в Казахстане.
