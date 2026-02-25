США не голосували в ООН за тривалий мир для України — Келлог обурений

Команда американського лідера Дональда Трампа утрималися від голосування в ООН на підтримку тривалого миру в Україні. Колишній спецпредставник США Кіт Келлог вирішив не приховувавти свого обурення з цього приводу.
Головні тези:
- США продовжують ігнорувати важливі для України резолюції.
- У команді Трампа запевняють, що це потрібео робити для продовження мирних перемовин.
США ухвалили нове скандальне рішення
Кіт Келлог не побоявся публічно розкритикувати команду Дональда Трампа за те, що вона вирішила не голосувати за важливу для україни резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.
Що важливо розуміти, вказаний документ закликав до негайного припинення вогню, підтверджував суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслював важливість Статуту ООН у четверту річницю російського вторгнення.
Варто звернути увагу на те, що вказаний документ підтримали 107 країн, 12 виступили "проти", зокрема й Росія, а ще 51 країна "утрималася" — серед них і США.
Скандальне рішення команди Трампа вирішила пояснити заступниця посла США в ООН Теммі Брюс.
Вона цинічно почала стверджувати, резолюція містить формулювання, які, ймовірно, відвернуть увагу від поточних переговорів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-