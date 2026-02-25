США не голосували в ООН за тривалий мир для України — Келлог обурений
США не голосували в ООН за тривалий мир для України — Келлог обурений

Джерело:  Bloomberg

Команда американського лідера Дональда Трампа утрималися від голосування в ООН на підтримку тривалого миру в Україні. Колишній спецпредставник США Кіт Келлог вирішив не приховувавти свого обурення з цього приводу.

  • США продовжують ігнорувати важливі для України резолюції.
  • У команді Трампа запевняють, що це потрібео робити для продовження мирних перемовин.

США ухвалили нове скандальне рішення

Кіт Келлог не побоявся публічно розкритикувати команду Дональда Трампа за те, що вона вирішила не голосувати за важливу для україни резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.

Що важливо розуміти, вказаний документ закликав до негайного припинення вогню, підтверджував суверенітет і територіальну цілісність України, а також підкреслював важливість Статуту ООН у четверту річницю російського вторгнення.

ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода — це війна.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Експредставник президента США з питань України

Варто звернути увагу на те, що вказаний документ підтримали 107 країн, 12 виступили "проти", зокрема й Росія, а ще 51 країна "утрималася" — серед них і США.

Скандальне рішення команди Трампа вирішила пояснити заступниця посла США в ООН Теммі Брюс.

Вона цинічно почала стверджувати, резолюція містить формулювання, які, ймовірно, відвернуть увагу від поточних переговорів.

Вони не сприятимуть обговоренню всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти дорогу до тривалого миру.

