США не голосовали в ООН за длительный мир для Украины — Келлог возмущен
Категория
Политика
Дата публикации

США не голосовали в ООН за длительный мир для Украины — Келлог возмущен

Келлог
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Команда американского лидера Дональда Трампа воздержалась от голосования в ООН в поддержку продолжительного мира в Украине. Бывший спецпредставитель США Кит Келлог решил не скрывать своего возмущения на этот счет.

Главные тезисы

  • США продолжают игнорировать важные для Украины резолюции.
  • В команде Трампа уверяют, что это нужно делать для продолжения мирных переговоров.

США приняли новое скандальное решение

Кит Келлог не побоялся публично раскритиковать команду Дональда Трампа за то, что она решила не голосовать за важную для Украины резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.

Что важно понимать, этот документ призвал к немедленному прекращению огня, подтверждал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркивал важность Устава ООН в четвертую годовщину российского вторжения.

ООН голосовала за продолжительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловая сделка — это война.

Кот Келлог

Кот Келлог

Экс-представитель президента США по Украине

Следует обратить внимание на то, что указанный документ поддержали 107 стран, 12 выступили "против", в том числе Россия, а еще 51 страна "воздержалась" — среди них и США.

Скандальное решение команды Трампа решила объяснить заместитель посла США в ООН Темми Брюс.

Она цинично начала утверждать, что резолюция содержит формулировки, которые, вероятно, могут сорвать текущие переговоры.

Они не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить дорогу к продолжительному миру.

