"Путин, выходи!". Оппозиционер Крисевич вызвал диктатора на поединок — видео
Категория
Мир
Дата публикации

"Путин, выходи!". Оппозиционер Крисевич вызвал диктатора на поединок — видео

Крисевич снова бросил вызов Путину
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный российский оппозиционер, художник и акционер Павел Крисевич провел "нейроперформанс" на Красной площади. Он публично вызвал российского диктатора Владимира Путина на честный поединок, чтобы решить судьбу миллионов людей и остановить войну.

Главные тезисы

  • Таким образом, Крисевич решил выразить свой протест против вторжения Россию в Украину.
  • Он уже не первый год пытается остановить режим Путина, но пока безуспешно.

Крисевич снова бросил вызов Путину

На видео можно увидеть, как мужчина, одетый в белое кимоно, прыгает, машет руками и кричит на всю Красную площадь: «Путин, выходи!».

Вызывал на личный поединок, как в древности Пересвет сходился с Челубеем. Чтобы здесь и сейчас, в честной схватке один на один, решить судьбу миллионов. Чтобы не лилась больше кровь туменов и десятков тысяч. Чтобы моральный победитель смог вернуться домой, вместе с освободившимися от войны миллионами — обратно в мир, — подписал видео Павел Крисевич.

Как утверждает оппозиционер, акция продолжалась около двух минут, после чего его якобы задержали. На самом деле он находится вне России.

Это все было бы… если бы в России оставалась хоть капля прав и свобод. Если бы мы не встречали сегодня пятый год войны и разрушений, — написал он.

Что важно понимать, год назад Крисевич вышел на свободу после 3,5 лет колонии за акцию на Красной площади, где он выстрелил в воздух и сымитировал самоубийство в знак протеста против репрессий.

В декабре прошлого года Крисевич сообщил, что покинул Россию и находится в безопасности.

