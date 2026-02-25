"Путин, выходи!". Оппозиционер Крисевич вызвал диктатора на поединок — видео

Известный российский оппозиционер, художник и акционер Павел Крисевич провел "нейроперформанс" на Красной площади. Он публично вызвал российского диктатора Владимира Путина на честный поединок, чтобы решить судьбу миллионов людей и остановить войну.

Крисевич снова бросил вызов Путину

На видео можно увидеть, как мужчина, одетый в белое кимоно, прыгает, машет руками и кричит на всю Красную площадь: «Путин, выходи!».

Вызывал на личный поединок, как в древности Пересвет сходился с Челубеем. Чтобы здесь и сейчас, в честной схватке один на один, решить судьбу миллионов. Чтобы не лилась больше кровь туменов и десятков тысяч. Чтобы моральный победитель смог вернуться домой, вместе с освободившимися от войны миллионами — обратно в мир, — подписал видео Павел Крисевич. Поделиться

Как утверждает оппозиционер, акция продолжалась около двух минут, после чего его якобы задержали. На самом деле он находится вне России.

Это все было бы… если бы в России оставалась хоть капля прав и свобод. Если бы мы не встречали сегодня пятый год войны и разрушений, — написал он. Поделиться

Что важно понимать, год назад Крисевич вышел на свободу после 3,5 лет колонии за акцию на Красной площади, где он выстрелил в воздух и сымитировал самоубийство в знак протеста против репрессий.

В декабре прошлого года Крисевич сообщил, что покинул Россию и находится в безопасности.