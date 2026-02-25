"Путин, выходи!". Оппозиционер Крисевич вызвал диктатора на поединок — видео

Известный российский оппозиционер, художник и акционер Павел Крисевич провел "нейроперформанс" на Красной площади. Он публично вызвал российского диктатора Владимира Путина на честный поединок, чтобы решить судьбу миллионов людей и остановить войну.
Главные тезисы
- Таким образом, Крисевич решил выразить свой протест против вторжения Россию в Украину.
- Он уже не первый год пытается остановить режим Путина, но пока безуспешно.
Крисевич снова бросил вызов Путину
На видео можно увидеть, как мужчина, одетый в белое кимоно, прыгает, машет руками и кричит на всю Красную площадь: «Путин, выходи!».
Как утверждает оппозиционер, акция продолжалась около двух минут, после чего его якобы задержали. На самом деле он находится вне России.
Что важно понимать, год назад Крисевич вышел на свободу после 3,5 лет колонии за акцию на Красной площади, где он выстрелил в воздух и сымитировал самоубийство в знак протеста против репрессий.
В декабре прошлого года Крисевич сообщил, что покинул Россию и находится в безопасности.
