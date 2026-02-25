Спецподразделение ГУР "Артан" наступает в Запорожском направлении ― видео

Как сообщает Главное управление разведки Украины, их спецподразделение "Артан" проводит комплексную операцию на Запорожском направлении. Сейчас продолжаются наступательные действия под Степногорском.

"Артан" успешно отбивает в России украинские территории

За последнее время спецназовцы смогли провести серию успешных наступательных действий.

По состоянию на сегодняшний день боевая работа в районе Степногорска Запорожской области набирает обороты.

Несмотря на очень сложную логистику и попытки армии РФ удержать позиции методом «мясных штурмов» — воины «Артана» во взаимодействии с другими подразделениями ГУР и Сил обороны Украины смогли восстановить контроль над важными позициями.

Более того, удалось существенно улучшить тактическое положение на указанном направлении.

Во время наступительных операций украинские воины:

ликвидировали передовые штурмовые группы российских войск;

успешно поразили объекты сосредоточения живой силы и техники армии РФ;

уничтожили десятки российских захватчиков.

Важной составляющей спецоперации было перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними. Удары по логистике и узлам связи российских окупантов сейчас блокируют их штурмы на указанном направлении.

В общем, удалось сформировать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки и окончательного устранения россиян из этого участка фронта.