Спецподразделение ГУР "Артан" наступает в Запорожском направлении ― видео

Как сообщает Главное управление разведки Украины, их спецподразделение "Артан" проводит комплексную операцию на Запорожском направлении. Сейчас продолжаются наступательные действия под Степногорском.
Главные тезисы
- Украинские воины осуществляют ликвидацию передовых штурмовых групп армии РФ.
- Штурмовые группы ГРУ наступают с привлечением расчетов ударных БПЛА, артиллерии и других средств огневого воздействия.
"Артан" успешно отбивает в России украинские территории
За последнее время спецназовцы смогли провести серию успешных наступательных действий.
По состоянию на сегодняшний день боевая работа в районе Степногорска Запорожской области набирает обороты.
Несмотря на очень сложную логистику и попытки армии РФ удержать позиции методом «мясных штурмов» — воины «Артана» во взаимодействии с другими подразделениями ГУР и Сил обороны Украины смогли восстановить контроль над важными позициями.
Более того, удалось существенно улучшить тактическое положение на указанном направлении.
Во время наступительных операций украинские воины:
ликвидировали передовые штурмовые группы российских войск;
успешно поразили объекты сосредоточения живой силы и техники армии РФ;
уничтожили десятки российских захватчиков.
В общем, удалось сформировать устойчивый плацдарм для дальнейшей зачистки и окончательного устранения россиян из этого участка фронта.
