ГУР обнародовало структуру российского оружейного концерна "Калашников"

ГУР МО Украины на портале War&Sanctions обнародовало подробные данные о 39 предприятиях, входящих в состав российского концерна "Калашников".
Главные тезисы
- Государственная информационная служба Министерства обороны Украины раскрыла структуру российского военно-промышленного концерна “Калашников”.
- Концерн выпускает разведывательные и ударные БПЛА, артиллерийские боеприпасы, десантные катера и другое военное оборудование.
War&Sanctions: ГУР раскрывает структуру концерна "Калашников"
Холдинг "Калашников" традиционно ассоциируется с стрелковым оружием, однако фактически производство является многопрофильным элементом российского военно-промышленного комплекса и непосредственно вовлечено в обеспечение агрессивной войны против Украины.
Несмотря на критическую роль в военном производстве, почти половина предприятий концерна до сих пор не под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Среди них, в частности:
ООО "КБ "ЛУГГАР", разработчик тепловизионных прицелов и лазерных дальномеров;
промышленный кластер "калашников", на базе которого производится стрелковое оружие, спецтехника, одежда и снаряжение для спецподразделений;
учебный центр "академия калашников", готовящий специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, создания и модернизации БПЛА для нужд предприятий концерна.
Концерн "калашников" стал шестым холдингом корпорации "рост", обнародованным ГУР МО Украины в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.
Общий перечень уже обнародованных на портале предприятий росте насчитывает почти 500 компаний, в отношении каждой из которых собран полный массив данных, необходимый для внесения в санкционные списки и stop-lists ответственного бизнеса.
