ГУР МО Украины на портале War&Sanctions обнародовало подробные данные о 39 предприятиях, входящих в состав российского концерна "Калашников".

War&Sanctions: ГУР раскрывает структуру концерна "Калашников"

Холдинг "Калашников" традиционно ассоциируется с стрелковым оружием, однако фактически производство является многопрофильным элементом российского военно-промышленного комплекса и непосредственно вовлечено в обеспечение агрессивной войны против Украины.

Предприятия концерна производят разведывательные и ударные БПЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для вооруженных сил России, а также станки для других оборонных предприятий России. Поделиться

Несмотря на критическую роль в военном производстве, почти половина предприятий концерна до сих пор не под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди них, в частности:

ООО "КБ "ЛУГГАР", разработчик тепловизионных прицелов и лазерных дальномеров;

промышленный кластер "калашников", на базе которого производится стрелковое оружие, спецтехника, одежда и снаряжение для спецподразделений;

учебный центр "академия калашников", готовящий специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, создания и модернизации БПЛА для нужд предприятий концерна.

Концерн "калашников" стал шестым холдингом корпорации "рост", обнародованным ГУР МО Украины в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

Концерн "Калашников"

Общий перечень уже обнародованных на портале предприятий росте насчитывает почти 500 компаний, в отношении каждой из которых собран полный массив данных, необходимый для внесения в санкционные списки и stop-lists ответственного бизнеса.