ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ — производят БпЛА для войны против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ — производят БпЛА для войны против Украины

ГУР
ГУР
Читати українською

ГУР МО Украины в разделе ВПК агрессора портала War&Sanctions обнародует данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотных систем, которые государство-агрессор использует в войне против Украины.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины обнародовало данные 21 российского предприятия, занимающихся разработкой и производством беспилотных систем для войны против Украины.
  • Некоторые компании получают финансирование из российского бюджета и имеют связи с оккупантами на временно оккупированных территориях Украины.
  • Опубликованные предприятия должны быть включены в «черные списки».

War&Sanctions: ГУР разоблачает 21 российское предприятие, привлеченное к изготовлению БПЛА для войны против Украины

В обновление вошли:

  • ООО "Агентство цифрового развития" — разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА "Сварог", которые использовались подразделениями морской пехоты противника для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра в Херсонской области;

  • предприятия группы "Аэро-Хит" — разработчика и производителя FPV-дронов "Велес", принадлежащие так называемому сенатору России от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получают государственное финансирование из бюджета России;

  • КБ "Микроб" — разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО "Площадь", создающее для них системы автопилота и машинного зрения.

Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году.

Опубликованные предприятия должны быть включены в «черные списки» ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира.

Более половины из них до сих пор не под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.

Санкционное давление на агрессора и контроль соблюдения санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений приобретают сегодня на поле боя в Украине, завтра может использоваться россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потратила более 320 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР
ГУР
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поддерживают войну РФ против Украины. ГУР обнародовало данные 15 российских спортсменов
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР поразили сразу 6 объектов российской ПВО — видео
ГУР
Что известно о новых успехах ГУР на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?