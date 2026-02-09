ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ — производят БпЛА для войны против Украины

ГУР МО Украины в разделе ВПК агрессора портала War&Sanctions обнародует данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотных систем, которые государство-агрессор использует в войне против Украины.

War&Sanctions: ГУР разоблачает 21 российское предприятие, привлеченное к изготовлению БПЛА для войны против Украины

В обновление вошли:

ООО "Агентство цифрового развития" — разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА "Сварог", которые использовались подразделениями морской пехоты противника для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра в Херсонской области;

предприятия группы "Аэро-Хит" — разработчика и производителя FPV-дронов "Велес", принадлежащие так называемому сенатору России от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получают государственное финансирование из бюджета России;

КБ "Микроб" — разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО "Площадь", создающее для них системы автопилота и машинного зрения.

Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году.

Опубликованные предприятия должны быть включены в «черные списки» ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира.

Более половины из них до сих пор не под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.