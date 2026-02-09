ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ — производят БпЛА для войны против Украины

ГУР МО Украины в разделе ВПК агрессора портала War&Sanctions обнародует данные 21 российского предприятия, привлеченного к разработке и производству беспилотных систем, которые государство-агрессор использует в войне против Украины.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины обнародовало данные 21 российского предприятия, занимающихся разработкой и производством беспилотных систем для войны против Украины.
- Некоторые компании получают финансирование из российского бюджета и имеют связи с оккупантами на временно оккупированных территориях Украины.
- Опубликованные предприятия должны быть включены в «черные списки».
War&Sanctions: ГУР разоблачает 21 российское предприятие, привлеченное к изготовлению БПЛА для войны против Украины
В обновление вошли:
ООО "Агентство цифрового развития" — разработчик и производитель линейки грузовых БПЛА "Сварог", которые использовались подразделениями морской пехоты противника для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра в Херсонской области;
предприятия группы "Аэро-Хит" — разработчика и производителя FPV-дронов "Велес", принадлежащие так называемому сенатору России от временно оккупированной Херсонской области Константину Басюку и получают государственное финансирование из бюджета России;
КБ "Микроб" — разработчика одноименной серии FPV-дронов, а также АО "Площадь", создающее для них системы автопилота и машинного зрения.
Часть опубликованной сегодня информации была предоставлена участниками международного хакатона War&Sanctions, проведенного ГУР МО Украины в прошлом году.
Опубликованные предприятия должны быть включены в «черные списки» ответственного бизнеса, финансовых учреждений и экспортного контроля в странах свободного мира.
Более половины из них до сих пор не под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет агрессору беспрепятственно получать технологии, комплектующие и финансирование.
Санкционное давление на агрессора и контроль соблюдения санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений приобретают сегодня на поле боя в Украине, завтра может использоваться россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира.
