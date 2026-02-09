ГУР оприлюднило дані 21 підприємства РФ — виготовляють БпЛА для війни проти України

ГУР МО України у розділі “ВПК агресора” порталу War&Sanctions оприлюднює дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотних систем, які держава-агресор використовує у війні проти України.
Головні тези:
- 21 підприємство РФ розробляє та виготовляє безпілотні системи для війни проти України, використовуючи їх у конфлікті на сході країни.
- Деякі компанії отримують фінансування з російського бюджету та мають зв'язки з окупантами на тимчасово окупованих територіях України.
War&Sanctions: ГУР викриває 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БпЛА для війни проти України
До оновлення увійшли:
ТОВ “Агєнтство цифрового развітія” — розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА “Сварог”, які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;
підприємства групи “Аеро-Хіт” — розробника та виробника FPV-дронів “Велес”, що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету рф;
КБ “Мікроб” — розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ “Площадь”, яке створює для них системи автопілота та машинного зору.
Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону “War&Sanctions”, проведеного ГУР МО України минулого року.
Опубліковані підприємства мають бути включені до «чорних списків» відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу.
Понад половина з них досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.
Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати. Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових війнах проти цивілізованого світу.
