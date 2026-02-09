ГУР оприлюднило дані 21 підприємства РФ — виготовляють БпЛА для війни проти України

ГУР МО України у розділі “ВПК агресора” порталу War&Sanctions оприлюднює дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотних систем, які держава-агресор використовує у війні проти України.

War&Sanctions: ГУР викриває 21 російське підприємство, залучене до виготовлення БпЛА для війни проти України

До оновлення увійшли:

ТОВ “Агєнтство цифрового развітія” — розробник і виробник лінійки вантажних БпЛА “Сварог”, які використовувалися підрозділами морської піхоти противника для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;

підприємства групи “Аеро-Хіт” — розробника та виробника FPV-дронів “Велес”, що належать так званому сенатору рф від тимчасово окупованої Херсонської області Костянтину Басюку та отримують державне фінансування з бюджету рф;

КБ “Мікроб” — розробника однойменної серії FPV-дронів, а також АТ “Площадь”, яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

Частина опублікованої сьогодні інформації була надана учасниками міжнародного хакатону “War&Sanctions”, проведеного ГУР МО України минулого року.

Опубліковані підприємства мають бути включені до «чорних списків» відповідального бізнесу, фінансових установ та експортного контролю у країнах вільного світу.

Понад половина з них досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє агресору безперешкодно отримувати технології, комплектуючі та фінансування.