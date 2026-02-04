Підтримують війну РФ проти України. ГУР оприлюднило дані 15 російських спортсменів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 15 російських спортсменів, які, попри відкриту підтримку війни та службу у силових структурах РФ, претендують на участь у міжнародних змаганнях.
Головні тези:
- Спортсмени ЦСКА та “Динамо” підтримують війну РФ проти України, відвідуючи тимчасово окуповані території та представляючи російські збройні сили на спортивних майданчиках.
- Росія використовує міжнародний спорт для пропаганди та легалізації окупації, виправдання агресії, тому спортсмени, які підтримують ці дії, повинні бути відсторонені від міжнародних змагань.
ГУР оприлюднило дані 15 російських спортсменів, що підтримують війну проти України
У розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions оприлюднена інформація про чинних військовослужбовців Росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії РФ (ЦСКА) і “Динамо”, які відвідували тимчасово окуповані території України та фактично представляють на спортивних майданчиках збройні сили Росії.
Підрозділи Росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські підрозділи, що воюють в Україні, спеціальною технікою, FPV-дронами, генераторами, проводить мілітаризоване “виховання” молоді та просуває воєнні наративи за кордоном. Спортивні клуби “Динамо” традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ і держбезпеки РФ.
Серед оприлюднених фігурантів: Олександра Саютіна, Дар’я Нєпряєва, Савелій Коростєльов — російські спортсмени, члени російських збірних команд, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;
Андрій Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу “Динамо”, який проводить спортивні заходи на захоплених територіях України;
Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ — діючі військовослужбовці Росгвардії, представники ЦСКА та “Динамо”, причетні до відвідування Криму.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-