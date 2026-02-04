Підтримують війну РФ проти України. ГУР оприлюднило дані 15 російських спортсменів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили дані 15 російських спортсменів, які, попри відкриту підтримку війни та службу у силових структурах РФ, претендують на участь у міжнародних змаганнях.

ГУР оприлюднило дані 15 російських спортсменів, що підтримують війну проти України

У розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions оприлюднена інформація про чинних військовослужбовців Росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії РФ (ЦСКА) і “Динамо”, які відвідували тимчасово окуповані території України та фактично представляють на спортивних майданчиках збройні сили Росії.

Підрозділи Росгвардії безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські підрозділи, що воюють в Україні, спеціальною технікою, FPV-дронами, генераторами, проводить мілітаризоване “виховання” молоді та просуває воєнні наративи за кордоном. Спортивні клуби “Динамо” традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ і держбезпеки РФ.

Серед оприлюднених фігурантів: Олександра Саютіна, Дар’я Нєпряєва, Савелій Коростєльов — російські спортсмени, члени російських збірних команд, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;

Андрій Канчельскіс — головний тренер брянського футбольного клубу “Динамо”, який проводить спортивні заходи на захоплених територіях України;

Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ — діючі військовослужбовці Росгвардії, представники ЦСКА та “Динамо”, причетні до відвідування Криму.