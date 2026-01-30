"Рупори Кремля". ГУР оприлюднило дані 5 російських топпропагандистів

War&Sanctions: ГУР та ЦПД оприлюднюють дані п'ятьох російських пропагандистів, які працюють на підтримку окупації та війни проти України.

У ГУР назвали ще 5 “рупорів Кремля”

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” оприлюднюють дані п’ятьох російських публічних осіб.

Російські співаки, поети та шоумени — усіх їх об’єднує цілеспрямована робота з підтримки путінського режиму та російських військ в Україні, легалізації окупації українських територій та виправдання агресії. Поширити

Серед них:

Рєзнік Ілья Рахмієльович/Ізраельсон Ілья Лєопольдовіч — радянський і російський поет, народний артист Росії, автор тексту так званого нового гімну Криму, затвердженого окупаційною владою;

Якубовіч Лєонід Аркадієвіч — радянський та російський телеведучий, народний артист Росії, член партії “Єдіная Росія”, який використовує телешоу як платформу для демонстрації підтримки російських військових.

Рожков Андрєй Борісовіч — російський сценарист та телеведучий, директор творчого об'єднання “Уральскіє пєльмєні”, член руху “putin Team” та довірена особа Путіна на президентських виборах 2018 року, який активно долучається до заходів на підтримку російських окупаційних військ.

Наразі розділ “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” містить інформацію щодо 166 обличь російської пропаганди, які виправдовують агресію та воєнні злочини рф, підтримують насилля, просувають російські наративи, проводять цілеспрямовані інформаційні операції та намагаються впливати на громадську думку в різних регіонах світу.

Значна частина з них досі мають можливість провадити свою діяльність та відпочивати в країнах санкційної коаліції.

ГУР МО України спільно з Центром протидії дезінформації закликають країни вільного світу до рішучих дій проти “військ пропаганди” агресора — запровадження персональних санкцій, блокування публічної та фінансової діяльності, заборони в’їзду та повного припинення будь-якої співпраці з тими, хто словом обслуговує війну рф.