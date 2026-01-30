"Рупори Кремля". ГУР оприлюднило дані 5 російських топпропагандистів
Категорія
Україна
Дата публікації

"Рупори Кремля". ГУР оприлюднило дані 5 російських топпропагандистів

ГУР
ГУР

War&Sanctions: ГУР та ЦПД оприлюднюють дані п'ятьох російських пропагандистів, які працюють на підтримку окупації та війни проти України.

Головні тези:

  • ГУР оприлюднило інформацію про 5 російських пропагандистів, які активно підтримують путінський режим та агресивну політику в Україні.
  • Розділ "Рупори кремля" містить дані про 166 осіб, які працюють на впровадження російських наративів та вплив на громадську думку у світі.
  • Пропагандисти продовжують свою діяльність в рамках країн санкційної коаліції, що потребує рішучих дій від країн вільного світу.

У ГУР назвали ще 5 “рупорів Кремля”

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” оприлюднюють дані п’ятьох російських публічних осіб.

Російські співаки, поети та шоумени — усіх їх об’єднує цілеспрямована робота з підтримки путінського режиму та російських військ в Україні, легалізації окупації українських територій та виправдання агресії.

Серед них:

  • Рєзнік Ілья Рахмієльович/Ізраельсон Ілья Лєопольдовіч — радянський і російський поет, народний артист Росії, автор тексту так званого нового гімну Криму, затвердженого окупаційною владою;

  • Якубовіч Лєонід Аркадієвіч  — радянський та російський телеведучий, народний артист Росії, член партії “Єдіная Росія”, який використовує телешоу як платформу для демонстрації підтримки російських військових.

  • Рожков Андрєй Борісовіч — російський сценарист та телеведучий, директор творчого об'єднання “Уральскіє пєльмєні”, член руху “putin Team” та довірена особа Путіна на президентських виборах 2018 року, який  активно долучається до заходів на підтримку російських окупаційних військ.

Наразі розділ “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” містить інформацію щодо 166 обличь російської пропаганди, які виправдовують агресію та воєнні злочини рф, підтримують насилля, просувають російські наративи, проводять цілеспрямовані інформаційні операції та намагаються впливати на громадську думку в різних регіонах світу.

Значна частина з них досі мають можливість провадити свою діяльність та відпочивати в країнах санкційної коаліції.

ГУР МО України спільно з Центром протидії дезінформації закликають країни вільного світу до рішучих дій проти “військ пропаганди” агресора — запровадження персональних санкцій, блокування публічної та фінансової діяльності, заборони в’їзду та повного припинення будь-якої співпраці з тими, хто словом обслуговує війну рф.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія витратила понад 130 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР
ГУР
Україна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія кидає іноземців на "м'ясні штурми" у війні проти України — докази ГУР
ГУР
ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило нові дані щодо кораблів тіньового нафтового флоту РФ, Ірану та Венесуели
ГУР
танкер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?