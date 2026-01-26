Розвідники виявили серед ліквідованих у Донецькій області російських загарбників тіло громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці РФ.
Головні тези:
- Росія кидає іноземних громадян на «м'ясні штурми» у війні проти України, що підтверджено документальними доказами від ГУР.
- Іноземці, як Джон Патрік з Філіппін, гинуть без підготовки та допомоги, військово-політичний обман стає звичайною практикою Росії.
Громадянин Філіппін загинув у м’ясному штурмі на Донеччині
Серед ліквідованих на Донеччині окупантів воєнні розвідники виявили тіло Джона Патріка — громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці держави-агресора. Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.
Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час “м’ясного штурму” у районі Новоселівки Краматорського району.
При собі він мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном та ім’ям командира. Російської мови він не знав.
Як наголосили в ГУР, Росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску — іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.
ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ і будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної. Поїздка до Росії — реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити.
