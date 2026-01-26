Розвідники виявили серед ліквідованих у Донецькій області російських загарбників тіло громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці РФ.

Громадянин Філіппін загинув у м’ясному штурмі на Донеччині

Серед ліквідованих на Донеччині окупантів воєнні розвідники виявили тіло Джона Патріка — громадянина Республіки Філіппіни, який воював на боці держави-агресора. Іноземець проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Як і багато інших іноземних найманців, Патрік загинув під час “м’ясного штурму” у районі Новоселівки Краматорського району.

При собі він мав лише зброю, боєкомплект та клаптик паперу з номером підрозділу, телефоном та ім’ям командира. Російської мови він не знав.

За даними з вилучених електронних пристроїв філіппінця, його базова підготовка тривала лише тиждень, після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення й повільно помирав у лісосмузі — ніякої евакуації не передбачалось. Поширити

Як наголосили в ГУР, Росія масштабує злочинну практику залучення іноземних громадян та трудових мігрантів до лав збройних сил шляхом обману або тиску — іноземцям пропонують службу в тилу або ж погрожують проблемами з поліцією.