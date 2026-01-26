Россия бросает иностранцев на "мясные штурмы" в войне против Украины — доказательства ГУР

Разведчики обнаружили среди ликвидированных в Донецкой области российских захватчиков тело гражданина Республики Филиппины, воевавшего на стороне РФ.
Главные тезисы
- Россия бросает иностранных граждан на “мясные штурмы” в рамках войны против Украины.
- Документальные доказательства от ГУР подтверждают риск для иностранцев, вступающих на сторону РФ без должной подготовки.
- Привлечение иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил России происходит через обман и давление.
Гражданин Филиппин погиб в мясном штурме в Донецкой области
Среди ликвидированных в Донецкой области окупантов военные разведчики обнаружили тело Джона Патрика — гражданина Республики Филиппины, воевавшего на стороне государства-агрессора. Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.
Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе Новоселовки Краматорского района.
При себе у него было только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал.
Как подчеркнули в ГУР, Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления — иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.
ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любую работу на ее территории, особенно нелегальной. Поездка в Россию – реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить.
