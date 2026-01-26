Гражданин Филиппин погиб в мясном штурме в Донецкой области

Среди ликвидированных в Донецкой области окупантов военные разведчики обнаружили тело Джона Патрика — гражданина Республики Филиппины, воевавшего на стороне государства-агрессора. Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе Новоселовки Краматорского района.

При себе у него было только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал.

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка продолжалась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранение и медленно умирал в лесополосе - никакой эвакуации не предполагалось. Поделиться

Как подчеркнули в ГУР, Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления — иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.