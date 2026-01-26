Россия бросает иностранцев на "мясные штурмы" в войне против Украины — доказательства ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Россия бросает иностранцев на "мясные штурмы" в войне против Украины — доказательства ГУР

ГУР
война
Read in English
Читати українською

Разведчики обнаружили среди ликвидированных в Донецкой области российских захватчиков тело гражданина Республики Филиппины, воевавшего на стороне РФ.

Главные тезисы

  • Россия бросает иностранных граждан на “мясные штурмы” в рамках войны против Украины.
  • Документальные доказательства от ГУР подтверждают риск для иностранцев, вступающих на сторону РФ без должной подготовки.
  • Привлечение иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил России происходит через обман и давление.

Гражданин Филиппин погиб в мясном штурме в Донецкой области

Среди ликвидированных в Донецкой области окупантов военные разведчики обнаружили тело Джона Патрика — гражданина Республики Филиппины, воевавшего на стороне государства-агрессора. Иностранец проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как и многие другие иностранные наемники, Патрик погиб во время "мясного штурма" в районе Новоселовки Краматорского района.

При себе у него было только оружие, боекомплект и клочок бумаги с номером подразделения, телефоном и именем командира. Русского языка он не знал.

По данным из изъятых электронных устройств филиппинца, его базовая подготовка продолжалась всего неделю, после чего иностранца без промедлений отправили на передовую. Он получил ранение и медленно умирал в лесополосе - никакой эвакуации не предполагалось.

Как подчеркнули в ГУР, Россия масштабирует преступную практику привлечения иностранных граждан и трудовых мигрантов в ряды вооруженных сил путем обмана или давления — иностранцам предлагают службу в тылу или угрожают проблемами с полицией.

ГУР предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любую работу на ее территории, особенно нелегальной. Поездка в Россию – реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует удары по подстанциям АЭС Украины — ГУР
ГУР
АЭС
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало детальный разбор ударного беспилотника РФ "Герань-5"
ГУР
Герань-5
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия потратила более 130 млн долл на последний массированный обстрел Украины — ГУР
ГУР
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?