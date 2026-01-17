Россия планирует удары по подстанциям АЭС Украины — ГУР
Россия планирует удары по подстанциям АЭС Украины — ГУР

ГУР
АЭС
С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства – речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, обеспечивающих работу украинских АЭС.

Главные тезисы

  • План атак на подстанции АЭС в Украине является частью стратегии России по вынуждению подписания капитуляционных требований.
  • Россия планирует усилить устрашение стран Европы с целью сдерживания их поддержки Украины в войне.

Шантаж и давление: Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности, нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2025 года Россия разведала десять соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.

Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.

