Россия планирует удары по подстанциям АЭС Украины — ГУР

С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства – речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, обеспечивающих работу украинских АЭС.

Шантаж и давление: Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины

В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности, нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.

По состоянию на середину января 2025 года Россия разведала десять соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.