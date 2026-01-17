Россия планирует удары по подстанциям АЭС Украины — ГУР

С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства – речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, обеспечивающих работу украинских АЭС.
Главные тезисы
Шантаж и давление: Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС Украины
В рамках своей кампании давления Москва также планирует усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать поддержку Украины, в частности, нашу способность отражать террористические воздушные удары России по критическим объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла.
По состоянию на середину января 2025 года Россия разведала десять соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.
Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.
