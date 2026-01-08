Бойцы ГУР продолжают выполнять боевые задания на острове Змеиный — видео
Бойцы ГУР продолжают выполнять боевые задания на острове Змеиный — видео

ГУР
ГУР
Читати українською

Змеиный — под контролем ГУР: спецназовцы военной разведки выполняют боевые задания на острове.

Главные тезисы

  • Бойцы ГУР МО Украины продолжают активно выполнять боевые задания на острове Змеиный, который остается символом сопротивления российской агрессии.
  • На острове Змеиный в Черном море развернулись современные боевые действия военных разведчиков, в том числе морпеха Романа Грибова.

Как бойцы ГУР выполняют боевые задания на Змеином

Бойцы ГУР МО Украины продолжают выполнять задачи на острове Змеиный — стратегически важной точке в Черном море, остающейся одним из символов сопротивления российской агрессии.

О современном боевом присутствии военных разведчиков, условиях службы и значении Змеиного для безопасности морских рубежей Украины рассказывает новое видео на YouTube-канале "Фарид говорит", снятое непосредственно при участии бойцов ГУР, несущих службу на острове.

Вместе со спецназовцами ГУР на остров прибыл морпех Роман Грибов — один из защитников Змеиного в первые дни полномасштабного вторжения и автор фразы о «русском военном корабле», который стал одним из символов украинского сопротивления.

Видеоблог рассказывает об обороне острова в 2022 году, пути Романа Грибова и о том, как сегодня бойцы ГУР МО Украины продолжают защищать Змеиный и контролировать украинское море.

