Бойцы ГУР продолжают выполнять боевые задания на острове Змеиный — видео

Змеиный — под контролем ГУР: спецназовцы военной разведки выполняют боевые задания на острове.
Главные тезисы
- Бойцы ГУР МО Украины продолжают активно выполнять боевые задания на острове Змеиный, который остается символом сопротивления российской агрессии.
- На острове Змеиный в Черном море развернулись современные боевые действия военных разведчиков, в том числе морпеха Романа Грибова.
Как бойцы ГУР выполняют боевые задания на Змеином
Бойцы ГУР МО Украины продолжают выполнять задачи на острове Змеиный — стратегически важной точке в Черном море, остающейся одним из символов сопротивления российской агрессии.
О современном боевом присутствии военных разведчиков, условиях службы и значении Змеиного для безопасности морских рубежей Украины рассказывает новое видео на YouTube-канале "Фарид говорит", снятое непосредственно при участии бойцов ГУР, несущих службу на острове.
Вместе со спецназовцами ГУР на остров прибыл морпех Роман Грибов — один из защитников Змеиного в первые дни полномасштабного вторжения и автор фразы о «русском военном корабле», который стал одним из символов украинского сопротивления.
