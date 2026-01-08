Бойцы ГУР продолжают выполнять боевые задания на острове Змеиный — видео

Как бойцы ГУР выполняют боевые задания на Змеином

Бойцы ГУР МО Украины продолжают выполнять задачи на острове Змеиный — стратегически важной точке в Черном море, остающейся одним из символов сопротивления российской агрессии.

О современном боевом присутствии военных разведчиков, условиях службы и значении Змеиного для безопасности морских рубежей Украины рассказывает новое видео на YouTube-канале "Фарид говорит", снятое непосредственно при участии бойцов ГУР, несущих службу на острове.

Вместе со спецназовцами ГУР на остров прибыл морпех Роман Грибов — один из защитников Змеиного в первые дни полномасштабного вторжения и автор фразы о «русском военном корабле», который стал одним из символов украинского сопротивления.