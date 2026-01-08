Бійці ГУР продовжують виконувати бойові завдання на острові Зміїний — відео
Бійці ГУР продовжують виконувати бойові завдання на острові Зміїний — відео

Зміїний - під контролем ГУР: спецпризначенці воєнної розвідки виконують бойові завдання на острові.

Головні тези:

  • Бійці ГУР МО України активно виконують бойові завдання на острові Зміїний, залишаючись символом спротиву російській агресії.
  • У новому відео представлено розповідь про службу воєнних розвідників на Зміїному та важливість цього місця для безпеки українських морських рубежів.
  • Разом зі спецпризначенцями ГУР на острів прибув морпіх Роман Грибов, який у перши дні вторгнення став оборонцем Зміїного та символом українського опору.

Як бійці ГУР виконують бойові завдання на Зміїному

Бійці ГУР МО України продовжують виконувати завдання на острові Зміїний — стратегічно важливій точці в Чорному морі, яка залишається одним із символів спротиву російській агресії.

Про сучасну бойову присутність воєнних розвідників, умови служби та значення Зміїного для безпеки морських рубежів України розповідає нове відео на YouTube-каналі “Фарід говорить”, зняте безпосередньо за участі бійців ГУР, які несуть службу на острові.

Разом зі спецпризначенцями ГУР на острів прибув морпіх Роман Грибов — один з оборонців Зміїного у перші дні повномасштабного вторгнення та автор фрази про “русскій воєнний корабль”, яка стала одним із символів українського опору.

Відеоблог розповідає про оборону острова у 2022 році, шлях Романа Грибова та те, як сьогодні бійці ГУР МО України продовжують боронити Зміїний і контролювати українське море.

