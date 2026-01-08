Бійці ГУР продовжують виконувати бойові завдання на острові Зміїний — відео

Зміїний - під контролем ГУР: спецпризначенці воєнної розвідки виконують бойові завдання на острові.

Як бійці ГУР виконують бойові завдання на Зміїному

Бійці ГУР МО України продовжують виконувати завдання на острові Зміїний — стратегічно важливій точці в Чорному морі, яка залишається одним із символів спротиву російській агресії.

Про сучасну бойову присутність воєнних розвідників, умови служби та значення Зміїного для безпеки морських рубежів України розповідає нове відео на YouTube-каналі “Фарід говорить”, зняте безпосередньо за участі бійців ГУР, які несуть службу на острові.

Разом зі спецпризначенцями ГУР на острів прибув морпіх Роман Грибов — один з оборонців Зміїного у перші дні повномасштабного вторгнення та автор фрази про “русскій воєнний корабль”, яка стала одним із символів українського опору.