Росія планує удари по підстанціях АЕС України — ГУР

З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави ― йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Шантаж і тиск: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.