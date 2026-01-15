Гарячий січень. ГУР показало ефективну бойову роботу спецпризначенців

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують методичне знищення противника на фронті, поєднуючи вогневу міць, технології та холодний розрахунок.
Головні тези:
- Спецпризначенці ГУР виявили високу ефективність в бойових діях у січні.
- Відео показує удари артилерії, FPV та дронового ППО ГУР на позиції ворога.
- Напружена військова робота включає точні удари та прикриття військових з повітря.
Гарячий січень від воєнної розвідки: артилерія, FPV та дронова ППО ГУР нищать ворога
У відео — напружені кадри бойової роботи воєнних розвідників впродовж січня:
нищівні удари артилерії руйнують ворожі позиції, укриття і місця скупчення особового складу;
точні та безкомпромісні “прильоти” FPV-дронів “обнуляють” російську піхоту, палять транспорт і техніку противника;
бомбери важкими скидами розбирають ворожі “опорники”, перетворюючи їх на братські могили;
дронова ППО ГУР ефективно прикриває війська з повітря: у небі знищуються російські розвідувальні та ударні БпЛА.
Збройна боротьба триває!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-