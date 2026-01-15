Гарячий січень. ГУР показало ефективну бойову роботу спецпризначенців
Гарячий січень. ГУР показало ефективну бойову роботу спецпризначенців

ГУР
ГУР

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують методичне знищення противника на фронті, поєднуючи вогневу міць, технології та холодний розрахунок.

Головні тези:

  • Спецпризначенці ГУР виявили високу ефективність в бойових діях у січні.
  • Відео показує удари артилерії, FPV та дронового ППО ГУР на позиції ворога.
  • Напружена військова робота включає точні удари та прикриття військових з повітря.

Гарячий січень від воєнної розвідки: артилерія, FPV та дронова ППО ГУР нищать ворога

У відео — напружені кадри бойової роботи воєнних розвідників впродовж січня:

  • нищівні удари артилерії руйнують ворожі позиції, укриття і місця скупчення особового складу;

  • точні та безкомпромісні “прильоти” FPV-дронів “обнуляють” російську піхоту, палять транспорт і техніку противника;

  • бомбери важкими скидами розбирають ворожі “опорники”, перетворюючи їх на братські могили;

  • дронова ППО ГУР ефективно прикриває війська з повітря: у небі знищуються російські розвідувальні та ударні БпЛА.

Збройна боротьба триває!

