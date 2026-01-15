Горячий январь. ГУР показало эффективную боевую работу спецназовцев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Горячий январь. ГУР показало эффективную боевую работу спецназовцев

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

Спецназначители Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают методическое уничтожение противника на фронте, объединяя огневую мощь, технологии и холодный расчет.

Главные тезисы

  • Спецназовцы ГУР проявили высокую эффективность в методическом уничтожении врага на фронте в горячем январе.
  • Видео отражает сокрушительные удары артиллерии, FPV и дронового ПВО ГУР на позиции врага.
  • Напряженная военная работа включает точные удары и прикрытия военных с воздуха, продолжая борьбу на фронте.

Горячий январь от военной разведки: артиллерия, FPV и дроновая ПВО ГУР уничтожают врага

В видео — напряженные кадры боевой работы военных разведчиков в январе:

  • сокрушительные удары артиллерии разрушают враждебные позиции, укрытия и места скопления личного состава;

  • точные и бескомпромиссные "прилеты" FPV-дронов "обнуляют" российскую пехоту, жгут транспорт и технику противника;

  • бомберы тяжелыми сбросами разбирают вражеские "опорники", превращая их в братские могилы;

  • дроновая ПВО ГУР эффективно прикрывает войска из воздуха: в небе уничтожаются российские разведывательные и ударные БПЛА.

Вооруженная борьба продолжается!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения военных целей РФ в 2025 году
ГУР
"Призраки"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР продолжают выполнять боевые задания на острове Змеиный — видео
ГУР
ГУР
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло особенности модифицированного российского дрона "Герань" — несет ПЗРК и боевую часть
ГУР
"Герань"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?