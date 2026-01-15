Горячий январь. ГУР показало эффективную боевую работу спецназовцев

Спецназначители Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают методическое уничтожение противника на фронте, объединяя огневую мощь, технологии и холодный расчет.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР проявили высокую эффективность в методическом уничтожении врага на фронте в горячем январе.
- Видео отражает сокрушительные удары артиллерии, FPV и дронового ПВО ГУР на позиции врага.
- Напряженная военная работа включает точные удары и прикрытия военных с воздуха, продолжая борьбу на фронте.
Горячий январь от военной разведки: артиллерия, FPV и дроновая ПВО ГУР уничтожают врага
В видео — напряженные кадры боевой работы военных разведчиков в январе:
сокрушительные удары артиллерии разрушают враждебные позиции, укрытия и места скопления личного состава;
точные и бескомпромиссные "прилеты" FPV-дронов "обнуляют" российскую пехоту, жгут транспорт и технику противника;
бомберы тяжелыми сбросами разбирают вражеские "опорники", превращая их в братские могилы;
дроновая ПВО ГУР эффективно прикрывает войска из воздуха: в небе уничтожаются российские разведывательные и ударные БПЛА.
Вооруженная борьба продолжается!
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-