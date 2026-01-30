"Рупоры Кремля". ГУР обнародовало данные 5 российских топ-пропагандистов

War&Sanctions: ГУР и ЦПИ обнародуют данные пятерых российских пропагандистов, работающих в поддержку оккупации и войны против Украины.

У ГУР назвали еще 5 "рупоров Кремля"

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации в разделе Рупоры кремля портала War&Sanctions обнародуют данные пятерых российских публичных лиц.

Российские певцы, поэты и шоумены всех их объединяет целенаправленная работа по поддержке путинского режима и российских войск в Украине, легализации оккупации украинских территорий и оправдания агрессии. Поделиться

Среди них:

Резник Илья Рахмиельович/Израэльсон Илья Леопольдович — советский и русский поэт, народный артист России, автор текста так называемого нового гимна Крыма, утвержденного оккупационными властями;

Якубович Леонид Аркадиевич — советский и российский телеведущий, народный артист России, член партии "Единая Россия", использующий телешоу как платформу для демонстрации поддержки российских военных.

Рожков Андрей Борисович — российский сценарист и телеведущий, директор творческого объединения "Уральские пельмени", член движения "putin Team" и доверенное лицо Путина на президентских выборах 2018 года, активно приобщающегося к мерам в поддержку российских оккупационных войск.

В настоящее время раздел "Рупоры кремля" портала "War&Sanctions" содержит информацию о 166 лицах российской пропаганды, которые оправдывают агрессию и военные преступления России, поддерживают насилие, продвигают российские нарративы, проводят целенаправленные информационные операции и пытаются влиять на общественное мнение.

Значительная часть до сих пор имеют возможность осуществлять свою деятельность и отдыхать в странах санкционной коалиции.

ГУР МО Украины совместно с Центром противодействия дезинформации призывают страны свободного мира к решительным действиям против "войск пропаганды" агрессора — введение персональных санкций, блокирование публичной и финансовой деятельности, запрета въезда и полного прекращения любого сотрудничества с теми, кто словом обслуживает войну рф.