ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародует данные 66 судов теневого флота российской федерации, Ирана и Венесуэлы, а также судов, привлеченных в похищении украинского зерна и нарушении государственной границы Украины.
Главные тезисы
- ГУР обнародовало данные о 66 судах теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы, включая транспортировку нефтедолларов для продолжения войны против Украины.
- Топ-менеджер компаний Cymare Shipmanagement Ltd и Cymare Navigation FZC раскрыт в отчете военной разведки Украины как часть операций по обеспечению российских интересов.
War&Sanctions: ГУР разоблачает 66 судов теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы
В частности, военная разведка Украины раскрывает деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd(Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).
С 2023 года до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает россию нефтедолларам для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах — членах Европейского Союза.
Топменеджер этой группы — Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, долгое время работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании России — ПАО «Совкомфлот», а также в связанных с ней структурах.
В настоящее время танкеры с "орбиты" Совкомфлота, в том числе привлеченные к перевозке нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою вовлеченность в обслуживание военных и экономических интересов государства-агрессора.
Ранее такие суда теневого флота ходили под флагами третьих стран во избежание санкций западных государств.
Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, предусматривающей:
расширение гражданского флота под флагом России и использование его для обеспечения "национальных интересов" в Мировом океане;
усиление мобилизационной готовности в морской сфере;
интеграцию заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил России в военное время.
ГУР МО Украины отдельно призывает капитанов и экипажей судов теневого флота избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.
Неблагополучные операторы теневого флота исчезают первыми, как только судно попадает во внимание правоохранительных органов — оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления.
