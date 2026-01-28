ГУР обнародовало новые данные о кораблях теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы
ГУР обнародовало новые данные о кораблях теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы

ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародует данные 66 судов теневого флота российской федерации, Ирана и Венесуэлы, а также судов, привлеченных в похищении украинского зерна и нарушении государственной границы Украины.

Главные тезисы

  • ГУР обнародовало данные о 66 судах теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы, включая транспортировку нефтедолларов для продолжения войны против Украины.
  • Топ-менеджер компаний Cymare Shipmanagement Ltd и Cymare Navigation FZC раскрыт в отчете военной разведки Украины как часть операций по обеспечению российских интересов.

War&Sanctions: ГУР разоблачает 66 судов теневого нефтяного флота РФ, Ирана и Венесуэлы

В частности, военная разведка Украины раскрывает деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd(Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).

С 2023 года до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает россию нефтедолларам для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах — членах Европейского Союза.

Топменеджер этой группы — Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, долгое время работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании России — ПАО «Совкомфлот», а также в связанных с ней структурах.

Напомним, ПАО "Совкомфлот", которое находится под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.

В настоящее время танкеры с "орбиты" Совкомфлота, в том числе привлеченные к перевозке нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою вовлеченность в обслуживание военных и экономических интересов государства-агрессора.

Теневый флот РФ

Ранее такие суда теневого флота ходили под флагами третьих стран во избежание санкций западных государств.

Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, предусматривающей:

  • расширение гражданского флота под флагом России и использование его для обеспечения "национальных интересов" в Мировом океане;

  • усиление мобилизационной готовности в морской сфере;

  • интеграцию заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил России в военное время.

ГУР МО Украины отдельно призывает капитанов и экипажей судов теневого флота избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.

Неблагополучные операторы теневого флота исчезают первыми, как только судно попадает во внимание правоохранительных органов — оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления.

